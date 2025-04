Le truffe di sextortion, alimentate dall'intelligenza artificiale e dalle violazioni di dati, sono in forte aumento nel 2025. Scopri come proteggere te stesso e i tuoi figli da queste minacce digitali.

Le truffe di sextortion stanno diventando sempre più pervasive e sofisticate nel 2025, minacciando la sicurezza e la privacy di milioni di utenti in tutto il mondo. Questo tipo di truffa, che sfrutta contenuti sessuali compromettenti per estorcere denaro, sta assumendo nuove forme grazie all’uso dell’intelligenza artificiale (AI) e alle violazioni di dati su larga scala.

Recenti ricerche condotte da Avast, azienda leader nel settore della sicurezza digitale, hanno rivelato che l’Italia occupa la quinta posizione tra i Paesi con il tasso più alto di rischio per le truffe foto intime.

L’incremento delle campagne di sextortion non riguarda solo l’Italia, ma anche altre nazioni, con un aumento significativo degli attacchi informatici negli Stati Uniti (+137%), nel Regno Unito (+49%) e in Australia (+34%). Questi attacchi, alimentati da dati ottenuti attraverso violazioni di sicurezza o dal dark web, hanno portato a una crescita esponenziale dei crimini informatici legati alla sextortion.

Le nuove minacce delle truffe di sextortion

I criminali informatici stanno perfezionando le loro tecniche di truffa grazie all’uso avanzato dell’intelligenza artificiale. L’AI viene sfruttata per creare immagini deepfake, che manipolano foto e video per far sembrare che la vittima sia coinvolta in attività sessuali compromettenti. I truffatori usano le immagini sottratte dai profili social delle vittime per rendere il ricatto ancora più credibile. Le minacce, che si presentano sotto forma di email o messaggi, affermano di avere accesso a video e foto intime riservate, creando un forte senso di allarme.

Secondo Michal Salat, Direttore della Threat Intelligence di Avast:

“Le truffe di sextortion diventano sempre più credibili grazie alla personalizzazione delle minacce. I truffatori utilizzano dettagli come password e informazioni personali per convincere la vittima a pagare un riscatto.”

Questo tipo di minaccia viene accentuata dall’accuratezza dei dati ottenuti, che rendono la truffa estremamente convincente.

Tecniche avanzate di sextortion: l’uso di Google Maps

Una delle tecniche più preoccupanti riguarda l’uso di Google Maps. I truffatori, sfruttando informazioni personali facilmente reperibili sul dark web, possono inviare messaggi che contengono dettagli sulla vita quotidiana delle vittime. Nomi, indirizzi e immagini delle case delle persone vengono utilizzati per creare una falsa sensazione di intimità e minaccia. Alcune truffe addirittura utilizzano Google Street View per acquisire immagini della casa della vittima, aumentando l’efficacia del ricatto.

Inoltre, gli esperti di sicurezza di Avast hanno identificato oltre 15.000 portafogli Bitcoin legati a truffe simili, dimostrando che queste operazioni sono molto più estese di quanto si potesse immaginare.

Come difendersi dalle truffe di sextortion

Gli esperti di sicurezza digitale di Avast suggeriscono alcune azioni fondamentali per proteggersi dalle truffe di sextortion:

Non pagare mai il riscatto richiesto dai truffatori.

mai il riscatto richiesto dai truffatori. Non interagire con i messaggi sospetti e non aprire allegati provenienti da fonti sconosciute.

provenienti da fonti sconosciute. Segnalare immediatamente l’incidente alle autorità competenti, come la Polizia Postale in Italia.

in Italia. Utilizzare un gestore di password affidabile e attivare l’ autenticazione a più fattori (MFA) su tutti gli account.

affidabile e attivare l’ su tutti gli account. Monitorare periodicamente i propri dati attraverso servizi come Avast Secure Identity, che aiutano a rilevare eventuali violazioni della privacy e impedire l’uso improprio delle informazioni personali.

Rischio globale di sextortion nel 2024

L’importanza della consapevolezza e della vigilanza

Con l’evoluzione delle truffe foto intime e della sextortion, è fondamentale che gli utenti restino vigili e adottino misure di protezione proattive. Come sottolinea Silvia Signorelli, Marketing Manager di Avast:

“La consapevolezza pubblica è cruciale nella lotta contro queste minacce digitali. Gli utenti devono rimanere informati per proteggere la loro privacy e sicurezza online.”

Le truffe di sextortion sono destinate a crescere nei prossimi anni, ma con la giusta preparazione e la protezione adeguata, è possibile ridurre i rischi e difendersi efficacemente.

Nel 2025, le truffe di sextortion alimentate da tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e le violazioni di dati sono una minaccia crescente per la sicurezza digitale. L’Italia, al quinto posto tra i Paesi più vulnerabili, deve prestare attenzione e adottare misure preventive per proteggere la propria privacy. Essere consapevoli di queste minacce e prendere precauzioni adeguate è essenziale per difendersi in un mondo digitale sempre più rischioso.