Sfera Ebbasta ha iniziato il suo tour estivo e qualche sera fa si è presentato sul palco con una dolcissima sorpresa.

Sfera Ebbasta porta il figlio Gabriel sul palco

Durante il concerto di Bergamo, infatti, il trap king ha voluto portare con sé una persona molto speciale: si tratta di Gabriel, il suo primogenito avuto dalla compagna Angelina. Solo pochi giorni fa il bimbo ha compiuto un anno. Un momento decisamente tenero, con il piccolo sicuramente spaesato di fronte a tutta la folla accorsa per applaudire Sfera ma al sicuro tra le braccia del suo papà.

La scena è diventata subito virale sui social network e ha scalfito i cuori dei più duri hater. A documentarlo è stato anche lo stesso Sfera Ebbasta, che su Instagram ha postato una foto con Gabriel sul palco e la didascalia “Benedizioni”.

Tanti i commenti dei colleghi, il cui cuore da rapper duri e puri è stato scalfito da questo bel momento tra padre e figlio. Dal produttore Drillionaire (che ha voluto il trapper di Cinisello Balsamo nella sua già fortunatissima Bon Ton insieme a Lazza e Blanco) e Luchè, negli ultimi giorni protagonista di un chiacchierato dissing con il rapper Salmo, iniziato ormai nel lontano 2019 e riaccesosi questa settimana.

Insomma, da bravo ragazzo nei brutti quartieri di Cinisello Balsamo, ora Sfera è diventato un uomo. La paternità sembra averlo reso più felice che mai, come dimostrava un post condiviso sul suo profilo in occasione del primo compleanno di Gabriel. Le prime vacanze al mar, i momenti di relax, quello più emozionante del parto. Proprio quest’ultimo è valso a Sfera la rimozione del post, in quanto il video non avrebbe rispettato le linee guida del social network.

La cosa ha fatto alterare non poco il trapper, che ha lanciato una frecciatina a Meta. “Lol Instagram ha rimosso il video in cui si vede nascere mio figlio perché non rispettava le linee guida, le stesse linee guida che mi permettono di postare armi da fuoco e pacchi d’erba o che permettono a ste 4 scappate di casa di postare le foto dei propri capezzoli”, ha scritto su Twitter.

Il video di Sfera Ebbasta col figlio Gabriel