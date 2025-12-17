Sforzi di vaccinazione contro l'influenza in Europa durante la stagione 2025-2026

La stagione influenzale -si sta rivelando particolarmente precoce e intensa, con i dati riportati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che indicano una rapida diffusione del virus in tutta la Regione Europea. Già da diverse settimane, oltre metà dei paesi europei sta affrontando un’epidemia influenzale, con un nuovo ceppo virale che ha preso piede e sta esercitando una forte pressione sui sistemi sanitari.

Situazione attuale dell’influenza in Europa

Secondo le ultime stime, la stagione influenzale è iniziata circa quattro settimane prima rispetto agli anni passati. Attualmente, 27 dei 38 paesi monitorati dall’OMS segnalano un’attività influenzale elevata o molto elevata. In particolare, sei paesi, tra cui Regno Unito, Serbia e Irlanda, mostrano tassi di positività superiori al 50% tra i pazienti che si sono sottoposti a test per sintomi simil-influenzali.

Il nuovo ceppo virale

Un aspetto preoccupante riguarda la diffusione del sottoclade K dell’influenza A H3N2, che rappresenta fino al 90% dei casi confermati nella regione. Sebbene non ci siano evidenze che suggeriscano una maggiore gravità della malattia, il fatto che la popolazione non abbia un’immunità consolidata nei confronti di questa nuova variante rende la situazione particolarmente critica.

Importanza della vaccinazione

In questo contesto, l’OMS sottolinea la necessità di vaccinarsi. Anche se il vaccino non garantisce la prevenzione totale dell’infezione, i dati iniziali indicano che può ridurre significativamente il rischio di complicazioni gravi, in particolare per le categorie più vulnerabili come anziani, donne in gravidanza, e persone con patologie pregresse. Gli operatori sanitari sono altresì considerati un gruppo prioritario per la vaccinazione, al fine di proteggere sia la loro salute che quella dei pazienti.

Gruppi a rischio e misure preventive

È noto che i bambini in età scolare sono i principali trasmettitori del virus nella comunità, mentre gli anziani sopra i 65 anni costituiscono la maggior parte dei casi gravi che necessitano di ricovero. L’OMS prevede un ulteriore aumento dei casi fino al picco della stagione, previsto tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. È fondamentale che le persone con sintomi severi o condizioni preesistenti contattino un medico per ricevere assistenza tempestiva.

Comportamenti da adottare per limitare la diffusione

Oltre alla vaccinazione, l’OMS raccomanda una serie di misure preventive per limitare la trasmissione del virus. Queste includono restare a casa se non ci si sente bene, indossare una mascherina in pubblico durante la presenza di sintomi respiratori, e lavarsi frequentemente le mani. È essenziale anche migliorare il flusso d’aria negli ambienti chiusi aprendo finestre e porte.

Affrontare la situazione attuale

Nonostante la gravità di questa stagione influenzale, l’OMS rassicura che non si tratta di un’emergenza globale come quella avuta durante la pandemia di Covid-19. I sistemi sanitari hanno acquisito un’ampia esperienza nella gestione delle epidemie influenzali e i vaccini disponibili sono stati costantemente aggiornati per rispondere alle nuove varianti. L’uso combinato di misure preventive e sistemi sanitari robusti sarà cruciale per affrontare questa sfida.

In conclusione, mentre ci prepariamo ad affrontare una stagione influenzale impegnativa, è fondamentale restare informati attraverso fonti affidabili e adottare comportamenti responsabili per proteggere noi stessi e le persone intorno a noi. La vaccinazione e le misure preventive rimangono le armi più efficaci per contenere la diffusione del virus.