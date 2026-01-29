Sheremetyevo conquista Domodedovo in un'asta a prezzo vantaggioso

Recentemente, l’aeroporto di Sheremetyevo ha conquistato l’asta per l’acquisizione dell’aeroporto di Domodedovo, uno dei principali hub aerei della Russia. Questo sviluppo è avvenuto dopo che il governo russo ha deciso di ridurre il prezzo iniziale dell’asta, rendendola più interessante dopo un primo tentativo che non ha avuto successo.

Il processo di acquisizione

Il prezzo finale per l’acquisto di Domodedovo è stato fissato a 66,1 miliardi di rubli, equivalenti a circa 880,2 milioni di dollari. Questo importo rappresenta una riduzione significativa rispetto ai 132 miliardi di rubli richiesti inizialmente, che non hanno trovato acquirenti durante l’asta precedente.

La Perspektiva, filiale di Sheremetyevo, è stata l’unica a presentare un’offerta valida, superando l’azienda che gestisce l’aeroporto di Vnukovo. La vittoria di questa offerta è stata riportata da varie fonti, tra cui il sito di notizie RBC.

Le conseguenze della nazionalizzazione

La storia di Domodedovo ha preso una piega drammatica quando, nel giugno scorso, un tribunale ha stabilito che l’aeroporto dovesse essere trasferito al governo russo. La decisione è stata motivata dalla presenza di proprietari stranieri, ritenuti non idonei a gestire un’infrastruttura di tale importanza. Il principale proprietario, Dmitry Kamenshchik, risiedeva all’estero, mentre il co-proprietario Valery Kogan era cittadino russo e israeliano.

Kamenshchik ha tentato di contestare la nazionalizzazione in corte, ma il processo ha avuto luogo dopo il fallimento della prima asta.

Le sfide finanziarie di Domodedovo

Il nuovo acquirente, Sheremetyevo, è consapevole delle sfide che lo attendono. Il CEO di Sheremetyevo, Mikhail Vasilenko, ha descritto l’aeroporto di Domodedovo come una struttura che presenta problematiche croniche, incluso un debito considerevole e perdite operative. Le stime indicano che Domodedovo ha accumulato debiti superiori ai 75 miliardi di rubli.

La situazione finanziaria difficile è stata aggravata dalla diminuzione del traffico passeggeri e delle entrate, costringendo l’aeroporto a cercare soluzioni per la sua riabilitazione.

Prospettive future

Nonostante le difficoltà, Sheremetyevo intende affrontare la situazione con un piano strategico finalizzato a recuperare e riqualificare l’aeroporto di Domodedovo. L’acquisto rappresenta un’importante opportunità commerciale e un passo cruciale per migliorare l’intero sistema aeroportuale di Mosca. La transazione prevede che l’accordo di vendita venga firmato entro cinque giorni e che la registrazione della proprietà sia completata entro trenta giorni dal pagamento.

Le aspettative sono elevate, e la comunità imprenditoriale attende con interesse gli sviluppi futuri, mentre la direzione di Sheremetyevo si prepara ad affrontare questa significativa sfida.