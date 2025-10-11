La tragedia si è consumata questa mattina in largo Sperlonga. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

Paura questa mattina, sabato 11 ottobre, a Roma. Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate in strada mentre litigava con l’ex moglie. Ma cosa è successo? Ecco la dinamica dei fatti.

Paura a Roma, uomo ucciso con una coltellata mentre litiga con l’ex moglie: arrestato l’aggressore

Shock e attimi di paura questa mattina, 11 ottobre, a Roma precisamente a largo Sperlonga in zona Grottarossa.

Ecco cosa è successo che ha portato alla morte di un uomo davanti gli occhi della sua ex moglie.

Cosa è successo

Un uomo di 39 anni è stato ucciso stamattina, sabato 11 ottobre. Ecco cosa è accaduto. La vittima si è presentata sotto casa dell’ex moglie per parlarle e da lì sarebbe scaturita una lite in strada che ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni e del presunto responsabile, conoscente e connazionale della donna.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il 39enne, di fronte al tentativo dell’aggressore di prendere le parti della donna, avrebbe provato a sferrargli contro una bottiglia in vetro senza riuscire a colpirlo. A quel punto il 44enne di Capoverde lo avrebbe colpito con una coltellata.

Chi è la vittima

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la vittima è Mamadou Diallo, senegalese di 39 anni ucciso a coltellate mentre stava litigando con la ex moglie in strada. Immediatamente soccorso da personale del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale dove è deceduto poco dopo.

L’arresto

Il presunto aggressore è stato individuato poco dopo dalla polizia in via Carlo Pirzio Biroli, non lontano dal luogo del delitto. E’ in stato di fermo in questura, dove gli investigatori hanno sentito anche tre testimoni.

Su quanto accaduto indaga la Squadra Mobile e il Distretto Ponte Milvio. Il fermato è un 44enne di Capoverde. Quando è stato bloccato dalla polizia aveva ancora i pantaloni sporchi di sangue. Le deposizioni dei testimoni saranno cruciali per capire cosa abbia spinto il 44enne ad intervenire nella lite della coppia e a sferrare il fendente mortale.