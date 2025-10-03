Una donna di 30 anni è accusata di omicidio volontario. La giovane, infatti, ha ucciso il compagno con una coltellata all’addome a San Severo, in provincia di Foggia, asserendo poi che si era trattato di un incidente. Gli inquirenti, però, la pensano diversamente.

Il 5 marzo scorso a San Severo, in provincia di Foggia, Mario La Pietra morì per una coltellata all’addome inflitta dalla compagnia 30enne. La donna si difese asserendo che si era trattato di un colpo accidentale in seguito a una lite. La 30enne ha raccontato di essere stata strattonata e tirata per i capelli mentre, con un braccio sorreggeva il figlio di un anno, con l’altra mano teneva un coltello con cui stava tagliando le cipolle. Al fine di evitare che il figlio cadesse, cerando di liberarsi dal compagno, gli avrebbe inferto involontariamente una coltellata all’addome, risultata poi fatale. Agli inquirenti, però, la versione della donna non ha convinto, e sono partite le indagini.

