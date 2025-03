Il fatto è successo ieri sera. Al via le indagini da parte dei Carabinieri per capire l'esatta dinamica della vicenda.

Tragedia a San Severo (Foggia). Un giovane di 29 anni, Mario La Pietra, è morto accoltellato dopo una lite in famiglia. In corso le indagini da parte dei Carabinieri al fine di capire l’esatta dinamica dei fatti.

Accoltellamento a Foggia, Mario La Pietra muore a 29 anni dopo lite in casa

Mario La Pietra, 29 anni, è deceduta nella notte tra il 5 e il 6 marzo, a causa di una profonda ferita da arma da taglio. Il giovane, infatti, sarebbe stato accoltellato dopo una lite in famiglia. Il fatto è avvenuto a San Severo, Foggia, in un appartamento di via Tondi, dove il giovane viveva assieme alla moglie.

Indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni da parte dei Carabinieri, nella serata di ieri ci sarebbe stata una lite tra Mario La Pietra e la moglie, al termine della quale il giovane avrebbe riportato una ferita da arma da taglio all’addome. Trasportato con urgenza in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando per capire l’esatta dinamica di questa vicenda, sia attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia cercando eventuali testimoni. Ascoltata anche la moglie. Al momento non risultano però né indagati né fermati. Mario La Pietra lascia due bambini.