L’aggressione è avvenuta in via Aldo Moro, nel rione Paghisano Basso a Tortona, durante un litigio familiare. Ad avere la peggio sono stati la madre cinquantenne e il figlio, entrambi feriti gravemente nell’accoltellamento e trasportati in ospedale. Il padre è stato fermato.

Accoltellamento in famiglia a Tortona: madre e figlio in gravi condizioni, arrestato il padre

Un uomo di 51 anni ha ferito con un coltello la moglie e il figlio all’interno di un appartamento a Tortona, in provincia di Alessandria, nel pomeriggio di ieri, domenica 2 marzo. L’allarme sarebbe stato lanciato dai vicini, insospettiti dai rumori molesti.

Il figlio, 23 anni, è stato trasportato al pronto soccorso con un codice giallo, mentre la madre, 51 anni, con una ferita alla schiena, è risultata più grave ed è stata ricoverata in codice rosso. Presente anche una giovane donna, illesa ma sotto shock, che è stata comunque trasportata in ospedale per degli accertamenti. Non è ancora chiara la sua connessione con la famiglia.

Accoltellamento in famiglia a Tortona: le indagini

L’aggressione sarebbe stata scatenata da un litigio familiare. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Tortona, che stanno indagando per ricostruire l’accaduto.

Il principale indiziato è il marito della donna e padre del giovane ferito. L’uomo è stato arrestato e accusato di tentato omicidio, in seguito all’aggressione che ha gravemente coinvolto i membri della sua famiglia.