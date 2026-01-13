L'uomo di origine brasiliana è stato incarcerato e poi rilasciato su cauzione per un aggressione durante una competizione di Kart in Texas.

I piloti si sa sono una categoria a parte ed anche quando appendono il casco al chiodo in loro rimane quella indole di competitività che è insita nel loro DNA e se fuoriesce per motivi sbagliati è un attimo a diventare protagonisti di spiacevoli situazioni, come successo ad un ex asso del volante.

Antonio Pizzonia, la sua carriera in F1

Antonio Pizzonia, pilota classe 1980, raggiunse la Formula 1 nel 2003 quando fu ingaggiato dalla Jaguar per correre accanto a Mark Webber.

La carriera dell’australiano è diventata celebre, corse in Red Bull accanto a Sebastian Vettel, sfiorando il titolo nel 2010 vinto proprio dal compagno. Per Pizzonia il licenziamento dal team britannico avvenne a metà stagione, venendo sostituito da Justin Wilson.

Le porte della F1 restarono aperte per altre 2 annate, difatti nel 2004 e nel 2005 fu terzo pilota Williams, sostituitì in svariate occasioni i piloti titolari del periodo, conquistando anche dei punti.

L’arresto ed il successivo rilascio in USA

Antonio Pizzonia è finito dietro le sbarre per l’aggressione ad un uomo, sabato 10 gennaio al kartodromo di Montgomery in Texas, dove il figlio era impegnato in una gara della Superkarts USA Winter Series.

La notizia diramata in anteprima da TMZ Sports e riportata anche da Fanpage.it non fa luce sui dettagli del gesto, dopo la denuncia è stato messo in carcere salvo poi uscire su cauzione.