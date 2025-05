Si chiama Scala del Paradiso ed è la passeggiata più bella di sempre: da fare almeno una volta nella vita

Scopri la Scala del Paradiso, un percorso di 900 gradini nel Parco Spina Verde, dove storia e natura si fondono Questo itinerario affascinante, tra panorami mozzafiato e siti storici come il Castello di Baradello, attira escursionisti in cerca di avventure. La Scala del Paradiso è un percorso ch...

Questo itinerario affascinante, tra panorami mozzafiato e siti storici come il Castello di Baradello, attira escursionisti in cerca di avventure. La Scala del Paradiso è un percorso che incarna l’essenza della bellezza italiana, dove storia e natura si intrecciano in un’esperienza unica e indimenticabile.

Situata nel cuore del Parco Spina Verde, questa passeggiata di 900 gradini è molto più di una semplice escursione: è una vera e propria immersione in un paesaggio ricco di storia, cultura e biodiversità, capace di incantare ogni visitatore.

Un percorso che racconta storie

Il Parco Spina Verde, che si estende tra le colline lombarde a ovest del Lago di Como, è un’area di straordinaria bellezza naturale e storica. Questa area protetta è nota per la sua biodiversità, che spazia da boschi rigogliosi a panorami mozzafiato. Tra i suoi sentieri, la Scala del Paradiso si distingue per la sua importanza storica e culturale. Il percorso è un antico cammino che, in passato, era utilizzato dai contrabbandieri per trasportare merci attraverso il confine svizzero. Oggi, questo sentiero rappresenta una meta privilegiata per escursionisti e amanti della natura, che possono esplorare leggende e tradizioni legate a questo luogo affascinante.

La Scala del Paradiso non è solo un percorso fisico; è una vera e propria “scala” verso la scoperta di un patrimonio culturale ricco e variegato. Durante il cammino, si possono osservare rovine storiche come il Castello di Baradello, un’imponente struttura medievale che offre una vista spettacolare sulla valle, e luoghi di culto suggestivi come la Basilica di San Carpoforo e quella di San Abbondio, che rappresentano autentici gioielli architettonici del romanico lombardo.

La Scala del Paradiso è composta da 900 gradini che si snodano attraverso una vegetazione lussureggiante, dove querce, tigli e aceri creano un’atmosfera incantevole. Lungo il percorso, ci si imbatte in sorgenti naturali dalle presunte proprietà curative, che hanno attirato l’attenzione di numerosi visitatori in cerca di benessere e relax. La fauna locale è altrettanto affascinante: tra i boschi ci si può imbattere in lupi, lepri e scoiattoli, rendendo ogni passo un’opportunità per osservare la vita selvaggia.

Il clima mite della zona, con estati calde e inverni temperati, rende la Scala del Paradiso un luogo ideale per le escursioni durante tutto l’anno. Ogni stagione porta con sé colori e profumi unici, trasformando il paesaggio in un’opera d’arte vivente. In primavera, ad esempio, il risveglio della natura regala fioriture spettacolari, mentre in autunno le foglie degli alberi si tingono di calde sfumature dorate.

Il Parco Spina Verde offre un’ampia rete di sentieri, ben 13, che si adattano a ogni tipo di escursionista, dai neofiti agli esperti. Ogni sentiero ha le sue peculiarità e conduce a punti di interesse che meritano di essere esplorati. Tra questi, il sentiero collinare è particolarmente adatto per chi desidera godere della vegetazione locale e dei panorami circostanti. Il sentiero del Monte Caprino e Monte Goj, invece, è perfetto per chi cerca viste mozzafiato, regalando scorci indimenticabili sulla valle e il Lago di Como.

Per gli avventurieri, il sentiero del Ponte Tibetano offre un’esperienza emozionante, mentre il percorso protostorico di Pianvalle permette di scoprire reperti dell’età del Bronzo e antichi luoghi di culto, rendendo ogni passo una lezione di storia. Questa varietà di percorsi rende il Parco Spina Verde un luogo adatto a famiglie, gruppi di amici e appassionati di trekking.