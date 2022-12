Un uomo di 59 anni, senza fissa dimora, è stato accoltellato a morte a Toronto.

Ad aggredirlo un gruppo di adolescenti che si erano date appuntamento sui social.

Si danno appuntamento sui social e accoltellano un senzatetto: arrestate adolescenti a Toronto

A Toronto sono state arrestate otto ragazze, con l’accusa di aver ucciso un uomo di 59 anni nel centro della città. Lo hanno accoltellato a morte dopo una lite. La vittima stava attraversando un momento difficile e per questo dormiva in stazione, dove si è consumato l’omicidio, come riportato in conferenza stampa dal capo della polizia regionale di York, Jim MacSween.

Le otto ragazze, fermate con l’accusa di omicidio di secondo grado, hanno tutte un’età compresa tra 13 e 16 anni. Si erano date appuntamento sui social per incontrarsi in un luogo vicino a dove si è consumato l’omicidio, ma non è chiaro se l’obiettivo dell’incontro fosse quello di importunare qualcuno. Quello che è certo è che le ragazze avrebbero aggredito l’uomo in una pizza vicino alla stazione.

Senzatetto aggredito e ucciso dopo una lite

L’uomo di 59 anni è stato soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Ad avvisare le forze dell’ordine alcuni passanti che hanno visto l’uomo ferito in strada. L’arma del delitto è stata trovata poco distante e grazie alle testimonianze gli agenti sono riusciti ad identificare le ragazze. Il detective Terry Browne ha dichiarato che il 59enne, pur non essendo proprio un senzatetto, si era trasferito nel sistema di accoglienza per gli homeless della città.

La polizia ritiene che le ragazze lo abbiano aggredito e accoltellato dopo una lite. Secondo Browne le ragazze arrestate provengono da diverse parti della città e si sono incontrate la sera dell’omicidio. “Non parlerei di una vera e propria banda ma è chiaro che quello che è accaduto domenica somiglia molto alle azioni di una gang” ha aggiunto.