Giorgio Silli si è dimesso da sottosegretario degli Esteri. A confermare la notizia all’Ansa lo stesso politico. Ecco il nuovo incarico.

Giorgio Silli si dimette da sottosegretario degli Esteri

Il sottosegretario degli Affari Esteri, Giorgio Silli, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico nel governo guidato da Giorgia Meloni. A confermare la notizia è stato lo stesso Silli all’Ansa.

L’ex segretario degli Affari Esteri è infatti pronto a un nuovo ruolo, annunciato da lui stesso. Ecco di che cosa si tratta.

Giorgio Silli si dimette da sottosegretario degli Esteri: il nuovo incarico

Giorgio Silli ha dunque rassegnato le proprie dimissioni a sottosegretario degli Affari Esteri. Il noto politico ha lasciato il governo per assumere l’incarico di segretario generale dell’Organizzazione internazionale italo-latino americana (Lila), che lo aveva eletto all’unanimità dai 21 ambasciatori dei governi che formano l’organizzazione lo scorso luglio. All’Ansa, Silli: “mi sono insediato questa mattina rassegnando le dimissioni da sottosegretario.” Giorgio Silli lascia dunque il suo incarico, pur non essendoci incompatibilità tra le due posizioni, ma per evitare possibili conflitti d’interesse e imbarazzo tra i Paesi membri dell’organizzazione e l’Italia. A oggi Lila riunisce tra i suoi aderenti Brasile, Argentina, Cile, Messico, Colombia e altre repubbliche latinoamericane assieme all’Italia.