Il drammatico incidente fra una moto e un autobus è avvenuto a Milano, in zona San Siro, tra via Diomede e via Cassino, intorno alle 18:30 di domenica 24 settembre.

Si schianta in moto contro un autobus, morto un 53enne

La moto, un’Harley-Davidson, si è schiantata contro un autobus Atm della linea 78, in concomitanza di un incontro vicino allo Stadio San Siro. Alla guida della due ruote, Giorgio Barbanti, 53anni, insieme al figlio di undici anni. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con tre ambulanze e due automediche. Entrambi sono stati portati con urgenza all’ospedale. Il motociclista, ricoverato in coma al San Carlo di Milano, è apparso da subito in gravi condizioni ed in imminente pericolo di vita. È morto poco dopo. Il giovane passeggero è stato ricoverato al Niguarda, in codice giallo, sotto choc e con un trauma al braccio. Non sono sembrate altrettanto gravi le condizioni dell’autista dell’autobus, che è stata trasporta all’ospedale San Giuseppe per accertamenti di routine.

La dinamica dell’incidente

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica del fatale incidente. I rilievi della polizia locale sono andati avanti fino a tarda notte. In base ad una prima analisi sembrerebbe che il motociclista non si fosse accorto che l’autobus si era fermato, forse per far attraversare un pedone. L’uomo non è riuscito a frenare in tempo, schiantandosi contro la parte posteriore del mezzo pubblico. Nell’impatto è sbalzato fuori dalla moto, atterrando violentemente sull’asfalto e picchiando la testa. L’attraversamento pedonale, che si trova in prossimità del luogo dell’incidente, era dotato di telecamere che al momento sono state sequestrate. Si attende, inoltre, la ricostruzione del figlio undicenne della vittima, le cui condizioni sono stabili.