Sicilia: Ambiente, il Corpo forestale sequestra una discarica abusiva nel Palermitano

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - Sequestrato un lotto di terreno di 2.500 metri quadrati in contrada Gazzara a Terrasini, in provincia di Palermo, usato come discarica abusiva di materiali provenienti da demolizioni edilizie. Ad eseguire il sequestro è stato il personale del distaccamento di Ca...

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – Sequestrato un lotto di terreno di 2.500 metri quadrati in contrada Gazzara a Terrasini, in provincia di Palermo, usato come discarica abusiva di materiali provenienti da demolizioni edilizie. Ad eseguire il sequestro è stato il personale del distaccamento di Carini del Corpo forestale della Regione Siciliana. Nell'area sono stati rinvenuti rifiuti inerti edili per circa 4 mila metri cubi. Un sessantunenne di Terrasini è stato denunciato all’autorità giudiziaria. L'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Elena Pagana, ha espresso il suo plauso per l'operazione che rientra nell'ambito dell'articolata attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali svolta dal Corpo forestale.