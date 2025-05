Sicurezza e lavoro: Unatras: “oggi ci attendiamo risposte concrete dal Consiglio dei Ministri”

Roma, 14 maggio 2025 – “Il testo, approvato dal DAGL e che oggi dovrebbe essere licenziato dal Consiglio dei Ministri, rappresenta la giusta risposta agli appelli che, sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori, sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno recentemente diffuso”, dichiara Paolo Uggè, presidente di Unatras.“I contenuti del decreto – prosegue Uggè – e in particolare quelli previsti dall’articolo 4, coinvolgono, come previsto dalle normative vigenti, tutti i soggetti della filiera logistica, nel rispetto delle disposizioni che garantiscono la sicurezza sociale e della circolazione.”“Il provvedimento – continua – è frutto di un lavoro accurato di confronto, portato avanti con il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che si è speso con determinazione a nome del governo.

Il testo nel suo insieme genera e rafforza una maggiore sicurezza nelle attività di trasporto e logistica.”“Le misure contenute nel decreto, che prevede anche risorse economiche adeguate, sono la risposta che la categoria attende da tempo. Ritardi incomprensibili non saranno accettati in silenzio dalla FAI e dall’Unatras, che – dopo un’intensa trattativa – hanno sottoscritto con il Ministro Salvini un protocollo chiaro e vincolante.” “Sono fiducioso – conclude Uggè – ed auspico che il governo non venga meno agli impegni presi, portando avanti l’introduzione di principi strutturali di sicurezza sociale e della circolazione. È quanto gli operatori del settore attendono da tempo, anche per ridurre l’impatto di un’attività troppo spesso coinvolta – e non sempre per responsabilità diretta – in incidenti sul lavoro.”