Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova. Nelle ultime ore in molti si stanno chiedendo se sia o meno parente di Ilaria Salis, l’attivista e politica italiana che era stata arrestata a Budapest. Ecco la verità.

Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova

La nuova sindaca di Genova è Silvia Salis, esponente del Centrosinistra e vincitrice con il 52,3 % dei consensi, superando la sua stessa coalizione che si ferma al 51 %.

Silvia è un ex atleta olimpica, specializzata nel lancio del martello ed è l’attuale vicepresidente del Coni. In molti si sono chiesti se Silvia sia o meno parente di Ilaria Salis, ecco la verità.

Silvia Salis è parente di Ilaria Salis? La verità che in pochi conoscono

Dopo la vittoria alle elezioni comunali di Silvia Salis, in molti si sono chiesti se la politica sia o meno parente di Ilaria Salis. Ebbene, la risposta è no, tra di loro non esiste alcun legame di parentela. In comune hanno appunto il cognome e sono entrambe del Centrosinistra, ma non sono quindi parenti, come era circolato sul web.