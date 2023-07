Home > Video > Silvia Sardone: "Volete mettere le mani nelle tasche dei milanesi" Silvia Sardone: "Volete mettere le mani nelle tasche dei milanesi"

"Volete mettere le mani nelle tasche dei cittadini milanesi. Portate l'area C a 7 euro e 50 e verrà estesa anche nel week end. Avete aumentato tutto, e dell'ambiente non ve ne frega nulla". Così l'europarlamentare della Lega e consigliere comunale a Milano Silvia Sardone in merito alle politiche del sindaco Sala.