E’ trascorso un anno dalla morte di Silvio Berlusconi. Nel corso del primo anniversario della sua scomparsa, il figlio Pier Silvio ha svelato un segreto che nessuno si aspettava.

Silvio Berlusconi, un anno dopo la morte: il ricordo di Pier Silvio

Il 12 giugno 2023 moriva Silvio Berlusconi. All’età di 86 anni, l’ex premier nonché fondatore di Mediaset e del partito Forza Italia si è spento lasciando un vuoto enorme nel cuore di quanti lo hanno amato. Dopo un anno, il figlio Pier Silvio ha organizzato una giornata ricca di appuntamenti per ricordare suo padre. Le celebrazioni hanno preso il via con una messa nella cappella della di Arcore, alla presenza di tutti i figli del Cavaliere, del fratello Paolo, dell’ultima compagna Marta Fascina e degli amici di una vita, come Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani.

Pier Silvio: il concetto di “amore” di Berlusconi

Nel corso della mattinata, inoltre, Pier Silvio ha incontrato i dipendenti di Mediaset. Ha ricordato insieme a loro il genitore, descrivendolo più volte con la parola “amore” e sottolineando quanto i suoi valori siano ancora vivi in azienda. Berlusconi jr ha anche svelato qual è il pensiero di suo papà in cui si rispecchia maggiormente:

“Il vero amore vince su tutto, se non sai amare non puoi costruire niente di buono per te e per gli altri. Se sai amare, riesci a guardare alla vita in tutti i suoi aspetti con uno sguardo sempre positivo, realista ma ottimista, capace di vedere avanti”.

Pier Silvio Berlusconi: avanti tutta nel nome dell’amore

Pier Silvio si è congedato così dai suoi dipendenti:

“Oggi voglio usare la parola che rappresenta il nostro fondatore, mio padre, più di tutte le altre. È una parola quasi disarmante per la sua semplicità ma allo stesso tempo è la parola più forte, più potente, la parola in assoluto più universale: Silvio Berlusconi è amore”.

Le celebrazioni in ricordo di Silvio Berlusconi sono andate avanti con il ricordo al Senato, intorno alle ore 15. Come anticipato da Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, renderà omaggio all’ex presidente in aula. Infine, alle ore 20:30 tutte i canali Mediaset dedicheranno uno spazio al Cavaliere.