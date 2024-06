In attesa del grande giorno, Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono concessi un party pre-matrimonio con i fiocchi. Tanti i Vip presenti alla festa, compreso il testimone di nozze del giornalista.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: il party pre-matrimonio

Sabato 6 luglio 2024, Simona Ventura e Giovanni Terzi si giureranno amore eterno presso il Grand Hotel di Rimini. I due hanno rimandato le nozze per tre volte: due per il Covid e l’altra per la guerra. In attesa del grande giorno, la coppia si è concessa un party pre-matrimonio con familiari e amici, compreso il testimone di lui.

Simona e Giovanni: il party a Milano

Il party pre-matrimonio è andato in scena il 26 giugno a Milano, presso il locale Gadames 57. L’occasione è servita anche per festeggiare il sessantesimo compleanno di Giovanni Terzi. L’organizzazione dell’evento è stata affidata ad Enzo Miccio, che ha in mano anche le nozze. Simona Ventura, appena arrivata alla festa ha preso il microfono in mano:

“Abbiamo avuto tanti ostacoli, ora siamo qui. Questa non è una festa di matrimonio, è una festa e basta. Grazie a tutti gli amici che sono qui questa sera, dobbiamo mangiare e dobbiamo bere”.

Gli invitati al party pre-matrimonio e la scelta del testimone

Tanti i Vip invitati al party pre-matrimonio di Simona e Giovanni, tra cui: Alba Parietti, Paola Caruso, Eleonora Daniele, Raffaella Fico con la figlia, Antonella Elia e Paola Barale. Presente anche il testimone di nozze di Terzi, ossia il migliore amico Marco Di Terlizzi. Incerto, invece, quello della Ventura. Aveva scelto Paola Perego, ma la donna non potrà partecipare a causa del terribile incidente avuto dal marito Lucio Presta.