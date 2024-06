Matrimonio Ventura e Terzi, Paola Perego non sarà più la testimone

Matrimonio Ventura e Terzi, Paola Perego non sarà più la testimone

Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi: Paola Perego non sarà più la testimone.

Tutto pronto per il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. La conduttrice, però, dovrà fare a meno della sua testimone: Paola Perego non potrà partecipare alle nozze. Vediamo il motivo e chi prenderà il suo posto.

Matrimonio Ventura e Terzi: Paola Perego non sarà più la testimone

Sabato 6 luglio, nella magnifica Rimini, si celebrerà il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due si giureranno amore eterno con una cerimonia intima, alla presenza di pochi familiari e amici. La conduttrice aveva scelto come testimone l’amica e collega Paola Perego, ma adesso è stata costretta a fare un passo indietro.

Perché Paola Perego non è più la testimone della Ventura?

Simona e Paola non hanno litigato, ma la Perego non potrà comunque farle da testimone. Il motivo è da rintracciare nel terribile incidente avuto da Lucio Presta, schiacciato da un trattore di quasi 500 kg. La conduttrice ha giustamente deciso di rinunciare alle nozze dell’amica per stare al capezzale del consorte.

Chi è la nuova testimone di Simona Ventura?

Al momento, Simona Ventura non ha svelato il nome della nuova testimone di nozze. Magari, Super Simo spera ancora che l’amica Paola Perego riesca a ritagliarsi anche solo cinque minuti per partecipare al matrimonio.