Terribile incidente con il trattore per Lucio Presta: è stato quasi schiacciato dal mezzo agricolo ed è vivo per miracolo.

Giorni difficili per Lucio Presta e la moglie Paola Perego. L’agente dei Vip ha avuto un brutto incidente con il trattore ed è vivo per miracolo. La conduttrice, per stare al suo capezzale, sarà costretta a saltare il matrimonio dell’amica Simona Ventura.

Brutto incidente per Lucio Presta. Stando a quanto reso pubblico dal settimanale Novella 2000, il manager dei Vip è quasi rimasto schiacciato dal suo trattore. L’uomo stava guidando il mezzo agricolo in una delle sue terre a Sabina, nel Lazio, quando ha perso il controllo e si è ribaltato.

Lucio Presta quasi schiacciato da un trattore di 450 kg

Lucio Presta “è vivo per miracolo“. Il trattore, di ben 450 kg, gli ha causato la frattura delle costole, una serie di ecchimosi e un problema alla spalla. Fortunatamente, però, durante l’incidente il manager è riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi vitali. Su Novella 2000 si legge: “Presta è stato immediatamente ricoverato e ha subito un intervento“.

Paola Perego rinuncia al matrimonio di Simona Ventura

Attualmente, Lucio Presta si trova a Roma e dovrà affrontare un lungo periodo di convalescenza. Al suo fianco c’è la moglie Paola Perego che, per assisterlo al meglio, rinuncerà al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi.