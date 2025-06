A L’Isola dei Famosi, in seguito a una lite, Jasmin Salvati ha attaccato duramente Chiara Balistreri, alludendo al fatto che abbia usato la sua storia di vittima di violenza per visibilità.

L’Isola dei Famosi, l’intervento dopo le dichiarazioni di Jasmin Salvati

Chiara è stata vittima di una relazione tossica, in cui il suo ex fidanzato Gabriel per anni l’ha picchiata e una notte le ha rotto anche il naso.

Infine lei ha trovato il coraggio di denunciarlo e lui adesso è stato condannato a sei anni. Dopo la lite, ieri è intervenuto anche il Codacons, che ha chiesto la squalifica immediata di Jasmin. È proprio con le affermazioni della ragazza che è cominciata la quinta puntata de L’Isola dei Famosi. Sia Veronica Gentili che Simona Ventura hanno tentato di far capire alla Salvati quanto le sue parole siano state scorrette. Tuttavia, dopo l’intervento di Veronica Gentili, Jasmin non si è scusata con Chiara: “Ho pensato alle mie frasi, effettivamente in quel momento ero indisposta, ho vissuto dei giorni bella nervosa e ho sbagliato. Non mi sono scusata perché sono un po’ orgogliosa e ho preferito rimanere nel mio. Ho capito che quella frase in particolare è sbagliata e c’ho riflettuto. Chiedere scusa ora? No, mi sembrerebbe un po’ forzato“.

L’Isola dei Famosi, Simona Ventura contro Jasmin Salvati

A quel punto Simona è intervenuta con fermezza: “Posso parlarti un attimo? Allora, l’anno scorso in Italia sono morte 113 donne per femminicidio. Quest’anno sono morte, ad oggi, 28. Capito? Sono quasi 150 donne ammazzate. Qui abbiamo Chiara Balistreri che è stata massacrata dal suo fidanzato che ha tentato di ucciderla. Lei l’ha denunciato con un grandissimo coraggio. Quindi tu devi chiedere scusa immediatamente a una che porta un messaggio del genere. Quindi immediatamente chiedi scusa, non devi provarti mai più a dire che una persona ha portato un messaggio del genere per visibilità, perché lei è andata in ospedale con le ossa rotte e si è salvata per il suo coraggio e per la sua grinta. Ma come ti permetti? Tu Jasmin hai una bella storia, porta quel messaggio d’amore e di apertura e non quelle cose che hai detto!“. Eppure, anche dopo essere stata ripresa dalla Ventura, Jasmin ha continuato a dire di aver sbagliato, ripetendo però di “essere molto orgogliosa”, quasi come fosse una giustificazione per le mancate scuse.