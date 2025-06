Continuano le tensioni e i colpi di scena all’Isola dei Famosi 2025. Una naufraga ha violato il regolamento e ha poi confessato in diretta tv a Veronica Gentili. Di chi stiamo parlando? Che cosa ha fatto? Scopriamolo insieme.

Isola dei Famosi: colpo di scena in diretta

Nonostante i tanti ritiri che ci sono stati fino a qui, la nuova edizione de L‘Isola dei Famosi prosegue, tra sfide, liti, tensioni e colpi di scena.

Ieri, durante la diretta del 4 giugno, è saltato fuori che una naufraga ha violato il regolamento, facendo quini qualcosa di non consentito nel gioco. La concorrente in questione, dopo il silenzio iniziale, ha deciso di confessare tutto alla conduttrice Veronica Gentili, asserendo di aver rubato qualcosa e di aver poi nascosto, senza che la produzione o Pierpaolo Pratelli se ne accorgessero. Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Isola dei Famosi, confessione choc: “Sono stata io, l’ho rubata e nascosta”

Come detto una naufraga ha violato il regolamento de l‘Isola dei Famosi, rubando e nascondendo qualcosa che non doveva, ovvero del cibo. La naufraga in quesitone, alla fine, ha confessato in diretta a Veronica Gentili. Ma, di chi stiamo parlando? Di Teresanna Pugliese: “devo fare una confessione. Ho preso una polpetta e l’ho nascosta dove sono seduta. La tentazione è tanta, vorrei mangiarla ma non posso farlo.” Dopo è intervenuto Pierpaolo Pratelli: “la polpetta di Teresanna è stata sequestrata”. Nonostante la negazione della concorrente, la polpetta sembrava in parte mangiata ma, la produzione, ha apprezzato la confessione di Teresanna e non ha preso provvedimenti.