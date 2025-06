Ancora forti tensioni all’Isola dei Famosi, protagonisti questa volta Teresanna Pugliese e Dino Giarusso. Durissima la lite tra i due, sono volate accuse davvero pesanti. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi 2025, è scontro tra Teresanna e Dino Giarusso: le parole di lei

Teresanna Pugliese e Dino Giarusso sono due tra i principali protagonisti di questa edizione de l’Isola dei Famosi.

Tra loro ieri c’è stata una vera e propria litigata. Il tutto è cominciato quando l’ex tronista era in acqua con Patrizia, Cristina e Mirko e ha cominciato a parlare di Giarusso: “lui è sfasato forte, ha bisogno di andare in terapia seria. Non fa altro che vantarsi dei titoli che ha preso, delle persone famose che ha conosciuto. E’ un classista, ma soprattutto è un uomo frustrato. E’ venuto qui per farsi pubblicità o per vivere un’esperienza?. Può sapere tutte le cose del mondo ma non è una persona saggia.”

Isola dei Famosi 2025, è scontro tra Teresanna e Dino Giarusso: la replica di lui

Non è tardata la replica di Dino Giarusso che, a pochi metri di distanza da gruppo, ha sentito cosa dicevano, come il fatto che Teresanna lo ha definito egocentrico: ma che modi sono questi? Io non ti attacco alle spalle. Se pensi che sono egocentrico dillo, hai parlato tu che hai fatto Uomini e Donne.” A questo punto il dibattito si è acceso, con Teresanna che ha sottolineato di non essere stata solo tronista ma di aver fatto altro e che, a casa sua, chi dice sempre “io ho fatto, io ho detto”, vale solo il 50%. Infine ha detto al giornalista che, dopo tutto quello che ha fatto, non sembra ancora realizzato. Al che la replica di lui: “ogni attacco che fai riflette un tuo disagio, hai sempre bisogno di trovare un nemico. Parli delle ancelle di Mario, ma l’unica che si comporta così sei tu.”