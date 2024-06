Il matrimonio imminente di Simona Ventura e Giovanni Terzi è oggetto di grande attenzione e anticipazioni, con il countdown verso il fatidico giorno.

Simona Ventura, polemica sui social per le partecipazioni di nozze

La coppia, dopo sei anni insieme, si prepara a coronare il proprio sogno il 6 luglio. Tuttavia, ciò che ha scatenato dibattiti non è tanto l’evento in sé, ma la decisione della coppia di includere l’IBAN sulle partecipazioni di nozze, una pratica moderna ma controversa, specialmente per delle star.

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti sui social media. Molti trovano l’inclusione dell’IBAN imbarazzante per una coppia privilegiata come loro, mentre altri difendono la scelta come una modernizzazione del tradizionale regalo in busta. Alcuni la considerano una mossa poco elegante e criticano il presunto eccesso di ricchezza della coppia.

Simona Ventura, polemica sulle partecipazioni di nozze: “Che cafonata”

La discussione si è estesa anche a TikTok e altri media, con alcune persone che esprimono disprezzo per la decisione, mentre altri la difendono come una scelta personale legittima.

Il matrimonio si preannuncia come un grande evento, con un numero impressionante di invitati e un party pre-nuziale a Milano. Tuttavia, la controversia sull’IBAN sulle partecipazioni ha portato il pubblico a interrogarsi sulla modernizzazione delle pratiche matrimoniali, specialmente quando coinvolgono celebrità.