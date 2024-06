Dopo sei anni di intenso amore e una proposta romanticissima in diretta TV, Simona Ventura e Giovanni Terzi si giureranno presto amore eterno. La coppia celebrerà il loro amore con un doppio matrimonio da sogno, circondati da mille tra familiari e amici.

Chi è il wedding planner?

La star del wedding planning, Enzo Miccio, sarà incaricato di organizzare l’evento, accettando anche l’abito poco convenzionale scelto dalla sposa. Simona Ventura ha condiviso con il settimanale Gente i primi dettagli sul ricevimento, promettendo una celebrazione indimenticabile.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: nozze da sogno

Simona Ventura ha accettato la proposta di Giovanni Terzi, sorprendento tutti durante “Ballando con le stelle”. La conduttrice tv presto diventerà la moglie del noto giornalista e scrittore. La coppia, innamoratissima, ha già formato una grande famiglia unita con i rispettivi figli, e ora tutto diventerà ancora più magico. La data del grande evento è fissata per il 6 luglio 2024 e si terrà nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini.

La struttura in cui sarà festeggiato il matrimonio

Il Grand Hotel di Rimini è uno dei “luoghi del cuore” di Simona Ventura e Giovanni Terzi, una lussuosa struttura a 5 stelle immersa in un parco fiabesco. Non a caso, l’esteta Federico Fellini lo scelse come casa. Con una storia centenaria, inaugurato nel 1908, il Grand Hotel è oggi un monumento nazionale. La conduttrice e il giornalista celebreranno qui il rito civile con i propri cari, in una cerimonia intima e tranquilla, riservata solo ai più stretti. La grande, sfarzosa e rumorosissima festa si svolgerà prima.

Previsto il pre-matrimonio

Il 26 giugno, oltre mille invitati si riuniranno per celebrare l’amore di Simona Ventura e Giovanni Terzi. In una scelta inusuale, la conduttrice ha deciso di dare priorità al ricevimento rispetto alla cerimonia. Simona e Giovanni hanno pensato in grande: il party anticiperà il rito ufficiale, creando un doppio evento. Questa celebrazione precedente il fatidico sì avrà luogo nel cuore di Milano e sarà organizzato proprio da Enzo Miccio.