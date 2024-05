Simona Ventura, ospite de La vita in diretta, si è sbottonata sul bodyshaming, confessando di essere stata vittima di insulti e critiche poco piacevoli. Le parole che le hanno riservato, però, l’hanno fortificata.

Simona Ventura si apre sul bodyshaming

Ospite de La vita in diretta, Simona Ventura ha commentato le dichiarazioni di Ambra Angiolini sul bodyshaming. Mentre l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai è stata insultata quando era una ragazzina, Super Simo ha ricevuto critiche quando aveva una carriera già avviata. Forse è anche per questo che ha reagito in maniera diversa.

Simona ha raccontato che, in passato, ha ricevuto diversi commenti spiacevoli sul suo aspetto fisico. A differenza di Ambra, però, era già adulta e aveva una carriera ben avviata. E’ per questo che il bodyshaming non ha fatto altro che fortificarla. Eppure, la Ventura ha sottolineato che comprende pienamente lo sfogo della Angiolini.

Il messaggio di Simona Ventura

Super Simo ha concluso il suo intervento sottolineando quanto sia importante avere la famiglia accanto quando si è vittima di qualsiasi sopruso, bodyshaming compreso. Gli altri ospiti de La vita in diretta si sono detti d’accordo con lei.