Un grave episodio di violenza domestica ha coinvolto un esponente politico locale. Il sindaco di Medio Mundo è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato la moglie davanti alla figlia minorenne.

Sdegno pubblico e pressing istituzionale: il caso scuote il Perù

La ministra per le Donne e le Popolazioni Vulnerabili, Fanny Montellanos, è intervenuta pubblicamente sul caso, condannando duramente il comportamento del sindaco e definendolo inaccettabile per un rappresentante delle istituzioni.

Dopo aver fatto visita alla vittima a Huacho, la ministra ha assicurato che il governo seguirà con attenzione lo sviluppo del procedimento giudiziario, sottolineando come la pressione pubblica e mediatica abbia contribuito alla riclassificazione del reato.

Sindaco picchia la moglie davanti alla figlia: arrestato

Una violenza feroce, consumata tra le mura domestiche e documentata da una telecamera interna, ha portato all’arresto di Diego Cadillo Crisóstomo, meglio conosciuto come “Diego Flex”, sindaco del centro abitato di Medio Mundo, nel distretto peruviano di Vegueta.

L’uomo è accusato di aver colpito ripetutamente la moglie con calci e pugni, sotto lo sguardo impietrito della loro figlia. Il video, della durata di dodici secondi, mostra chiaramente l’aggressione e ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando sdegno a livello nazionale. I fatti risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto e sono stati registrati dalle videocamere installate nell’appartamento della vittima. Dopo il pestaggio, Cadillo avrebbe tentato la fuga a bordo di un furgone, accompagnato da due individui, ma è stato intercettato dalla Polizia Nazionale e condotto in stato di fermo.

Non è la prima volta che il sindaco viene coinvolto in episodi simili: nel 2024 sarebbe stato denunciato per violenza psicologica nei confronti dell’ex compagna, madre di suo figlio. Le accuse a suo carico, inizialmente legate a lesioni personali, sono ora state riclassificate come tentato femminicidio, reato che prevede pene molto severe nel codice penale peruviano.