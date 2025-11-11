Sinner trionfa su Auger-Aliassime alle ATP Finals 2025: Una vittoria memorabile!

Il palcoscenico delle Atp Finals ha visto un grande inizio per Jannik Sinner, che ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime con un punteggio di 7-5 6-1. Questo incontro, svoltosi presso l’Inalpi Arena di Torino, ha segnato l’esordio del tennista italiano in questo prestigioso torneo, dove si sfidano i migliori atleti della stagione.

Il confronto ha avuto una durata complessiva di un’ora e 40 minuti. Durante questo tempo, Sinner ha mostrato un gioco solido e determinato. Sebbene Auger-Aliassime sia un avversario di alto calibro, un problema fisico al polpaccio sinistro ha influenzato negativamente le prestazioni del canadese, specialmente nel secondo set.

Il match: analisi del primo set

Nel primo set, entrambi i giocatori hanno iniziato con grande attenzione, mantenendo il servizio senza concedere opportunità di break. Sinner, però, ha dimostrato di avere il controllo della situazione, riuscendo a limitare gli errori e a rendere difficili le risposte di Auger-Aliassime. Il set è stato equilibrato fino all’ultimo, dove un decisivo break ha permesso all’azzurro di chiudere sul 7-5.

Dettagli cruciali del primo set

Il punteggio finale del primo set è stato il risultato di una serie di scambi intensi e di momenti di alta tensione. Sinner ha approfittato di un errore di rovescio del canadese per conquistare il break decisivo, mostrando grande freddezza nei punti cruciali. La sua capacità di mantenere la calma sotto pressione è stata fondamentale per il successo iniziale.

Il secondo set e la vittoria di Sinner

Nel corso del secondo set, Jannik Sinner ha mostrato un avvio decisamente energico, conquistando subito un break. Felix Auger-Aliassime, a causa di un infortunio al polpaccio, ha richiesto l’intervento del fisioterapista. Tuttavia, questo non è stato sufficiente per recuperare le forze necessarie. Sinner ha continuato a dominare, mantenendo una concentrazione costante, che gli ha permesso di chiudere il set con un netto 6-1.

Impatto dell’infortunio di Auger-Aliassime

Il problema fisico di Auger-Aliassime è stato evidente e ha influito negativamente sulla sua capacità di rispondere efficacemente ai colpi di Sinner. Dopo il timeout medico, il canadese ha tentato di rientrare in partita, ma ha potuto vincere solo un game nel secondo set. Questa situazione ha messo in evidenza la forza mentale e fisica di Sinner, il quale ha saputo approfittare della situazione per consolidare la sua leadership.

Dopo la vittoria, Jannik Sinner ha sottolineato l’importanza di competere in Italia, evidenziando l’emozione derivante dal supporto del pubblico e dalla presenza di connazionali come Lorenzo Musetti. Ha anche discusso dell’alta qualità del torneo, rimarcando la necessità di mantenere la concentrazione in ogni incontro, considerando l’elevato livello degli avversari.

Attualmente, Sinner si prepara ad affrontare il prossimo match contro Alexander Zverev, continuando la sua corsa verso la difesa del titolo. Con questa vittoria, l’azzurro ha raggiunto quota 27 vittorie consecutive sul cemento indoor, senza subire set nelle ultime sei partite delle Finals, un dato che testimonia la sua straordinaria forma.

Jannik Sinner ha iniziato le Atp Finals 2025 con una vittoria convincente. Questa prestazione dimostra la sua determinazione nel lottare per il titolo di campione e per il primo posto nel ranking ATP.