Sistema antizanzare casalingo: il migliore del 2021

Gli insetti che odiate di più sono le zanzare e non sapete come difendervi? Niente paura! Ecco il migliore sistema antizanzare casalingo 2021.

Con l’arrivo dell’estate, dell’umidità, delle finestre aperte e le giornate in piena campagna aumentano i luoghi dove gli insetti possono annidarsi. Contro le mosche e le formiche i rimedi sono veloci e molto semplici; ma quando si tratta di zanzare bisogna stare molto attenti, soprattutto se le troviamo in città. Il rimedio più semplice è l’acquisto delle zanzariere magnetiche o elettriche, ma da un po’ di anni sul mercato possiamo trovare altri rimedi naturali gettonatissimi. Scopriamo insieme qual è il miglior antizanzare casalingo del 2021.

Sistema antizanzare

Per liberarsi dalle zanzare c’è l’imbarazzo della scelta sui prodotti da utilizzare. Vediamo insieme quali sono i migliori sistemi antizanzare sul mercato.

TRAPPOLE PER ZANZARE AD ASPIRAZIONE: sono delle lampade che vanno ad attirare le zanzare attraverso una luce ultravioletta. Nel momento in cui la zanzare si avvicina alla lampada, l’insetto viene “risucchiato” dentro a una camera stagna dove non ha più possibilità di uscire. Si può decidere di liberare la zanzara facendola volare via dalla trappola. Quest’oggetto è efficace come trappola naturale, ma bisogna utilizzarlo in un ambiente buio o poco illuminato, poichè la zanzara dev’essere attirata dalla luce ultravioletta.

ANTIZANZARE A ULTRASUONI: grazie all’emissione di suono ad altra frequenza, permettono di allontanare gli insetti. I dispositivi a ultrasuono possono essere a muro o indossabili al polso. Quelli da muro si devono attaccare alla presa elettrica, mentre quelli indossabili da polso sembrano dei veri e proprio orologi/braccialetti.

ANTIZANZARE A RADIAZIONE ELETTRICA: sono simili alle lampade di aspirazione, poichè sfruttano sempre una luce ultravioletta che attrae l’insetto, con la differenza che ad aspettarlo c’è un reticolo elettrificato letale per l’animale. La zanzara riceve una scossa elettrica fortissima che la brucia completamente. Di solito l’oggetto in questione è a forma di racchetta da tennis, ma esistono versioni anche a forma di lampada.

DIFFUSORI REPELLENTI CHIMICI: sono dei veri e propri diffusori che attraverso delle piastrine o un liquido sfruttano la chimica e propagano una sostanza letale per gli insetti nell’aria. Attraverso questo sistema innocuo per le persone, le zanzare vengono uccisi nel giri di pochissimi minuti, impedendo che si avvicinino alle persone.

Sistema antizanzare casalingo: modelli

Vediamo ora quali sono le zanzariere migliori e i modelli.

ZANZARIERE A RULLO: sono il modello più facile da montare e si adattano a qualsiasi tipo di porta o finestra. Sono dotate di guide laterali e una struttura completa di cassonetto che rende possibile lo scorrimento.

ZANZARIERE A INCASSO: chiamate anche “Built-In”, sono utili quando devono essere integrate con un blocco di serramento per riuscire a nascondere il profilo in alluminio. Sono zanzariere quasi invisibili che si utilizzano quando l’estetica diventa l’aspetto più importante. Si adattano a qualsiasi spazio, ma sono ideali per le finestre grandi.

ZANZARIERE PLISSETTATE: perfette per le finestre piccole, permettono di regolare il pannello d’apertura in base alle esigenze e allo spazio. Il nome deriva dal motivo “plissè” quando viene aperta e la rete a impacchettamento completo quando la zanzariera risulta chiusa.

ZANZARIERE MAGNETICHE: hanno un costo economico, ma essendo standard non possono essere applicate su misura. Sono dei pannelli che si applicano sulle finestre in modo diretto sull’alluminio attraverso delle fasce adesive. Si adattano al desgn della casa, perchè si trovano in colori e misure differenti.

ZANZARIERE A PANNELLO: sono fisse o scorrevoli. Quelle fisse sono per le finestre che restano quasi sempre chiuse, mentre quelle scorrevoli si adattano alle finestre di varie dimensioni. Esistono con o senza maniglia e presentano 2-4 ante.

ZANZARIERE A SOGLIA BASSA: rispetto agli altri modelli presentano una guida inferiore e si addicono alle porte e ai luoghi di passaggio e movimento.

ZANZARIERE SCORREVOLI: sono pratiche perchè si spostano con facilità e sono ottime per ricorprire completamente la superficie della finestra. Sono graditissime anche a livello estetico, poichè risultano invisibili.

ZANZARIERE BATTENTI: sono ideali per le diverse misure di finestre e presentano una struttura fissa che può essere spostata con facilità.

Il miglior sistema antizanzare

Il miglior sistema antizanzare 2021 si chiama Ecopest ed è una soluzione naturale, economica ed ecologica, ma soprattutto sicura per la salute sia dell’uomo che degli animali domestici. Infatti, è riconosciuto come il miglior dispositivo elettrico antizanzare, grazie alla totale sicurezza di utilizzo, al rapporto qualità prezzo e per i benefici immediati.

Ecopest è il dispositivo elettronico di nuova generazione, che non solo allontana le zanzare, ma anche gli scarafaggi, i ragni, le formiche e persino i topi! Con il suo utilizzo, ognuno di noi potrà tornare a dormire sogni tranquilli e giornate spensierate, sia in solitudine e sia in compagnia di amici e famigliari.

