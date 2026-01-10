C’è molta preoccupazioni per le condizioni di salute di Elsa Rubino, la 15enne biellese rimasta ferita nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Le sue condizioni sono infatti critiche, tanto che la minorenne è ancora ricoverata in Svizzera, non è infatti ancora possibile il trasporto in Italia. Suo padre, Lorenzo, ha aggiornato sulle sue condizioni.

Strage di Crans-Montana: Elsa Rubino ancora ricoverata a Zurigo

Elsa Rubino, studentessa biellese di 15 anni, era una delle 400 persone che stavano festeggiando il Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, dove è scoppiato il terribile incendio costato la vita a 47 persone, tra cui 6 italiani. Tra i feriti appunto la giovane ragazza di Biella che, attualmente, si trova ancora ricoverata presso l’ospedale di Zurigo in quanto le suo condizioni sono gravi, tanto da non consentirne il trasferimento in Italia. Ad aggiornare sulle suo condizioni il padre Lorenzo. Ecco le sue parole.

Strage di Crans-Montana, parla il padre di Elsa Rubino: “La situazione è tesa”

Elsa Rubino, 15 anni, si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione all’ospedale di Zurigo. Suo padre, Lorenzo, ha aggiornato sulle suo condizioni: “la situazione è tesa. Ogni minuto è una conquista. Siamo ancora in una fase in cui non si sa cosa può succedere.” Elsa ha ustioni di secondo e terzo grado su oltre il 60% del corpo: “ha subito il primo intervento chirurgico: un’operazione di ricostruzione all’intestino, necessaria per via di un batterio. Tecnicamente è andata bene ma sono già stati preventivati altri due rientri in sala operatoria entro l’inizio della prossima settimana. La prognosi è ancora riservata, ci dicono che ci vorranno settimane prima di poter valutare l’evoluzione della situazione. In questo lasso di tempo non si sa cosa possa avvenire.”