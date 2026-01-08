La vicenda di Elsa Rubino, quindicenne di Biella gravemente ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, mette in luce la fragilità della vita di fronte a tragedie improvvise e il complesso percorso di cura richiesto dalle ustioni gravi. La giovane è sottoposta a interventi chirurgici delicatissimi e la sua battaglia per la sopravvivenza è seguita con apprensione dalla famiglia e dalla comunità.

Crans-Montana, Elsa Rubino ricoverata: il dramma della famiglia e il sostegno della comunità

Elsa, studentessa del liceo linguistico Sella, era a Crans-Montana per le vacanze con il padre quando, nella notte di Capodanno, un incendio nel locale Le Constellation le ha provocato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 60% del corpo. Dopo il primo intervento di ricostruzione intestinale, tecnicamente riuscito, la ragazza resta in condizioni critiche e sotto coma farmacologico. Il padre, a News Biella, racconta: “Oggi verrà verificato che il lavoro fatto sull’intestino stia reggendo, ma non possiamo dire di più“.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità scolastica e cittadina. Al liceo Sella, oltre al minuto di silenzio disposto dal ministero, gli studenti hanno partecipato a momenti di raccoglimento e hanno avuto a disposizione una psicologa per elaborare il trauma. In Duomo, il vescovo di Biella e i gruppi di preghiera locali hanno dedicato una preghiera speciale per Elsa.

“Siamo devastati — racconta il padre —. Le sue condizioni sono molto gravi. La vicinanza e l’affetto di tutte le persone che ci stanno dimostrando sostegno sono molto importanti per noi“. Un messaggio di speranza e resilienza, che accompagna la difficile battaglia della giovane per la vita.

Crans-Montana, Elsa Rubino ricoverata: importanti novità sulle sue condizioni

Il secondo intervento chirurgico, a cui doveva essere sottoposta Elsa Rubino, è stato rinviato nelle prossime ore. A comunicarlo è stata direttamente la famiglia a Eco di Biella e Prima Biello, che si trova a Zurigo accanto alla ragazza. L’operazione, originariamente prevista per oggi pomeriggio, avrebbe dovuto interessare un’ampia porzione di pelle ustionata, proseguendo il delicato percorso chirurgico iniziato con il primo intervento, durato l’intera giornata di martedì.

I medici dell’ospedale pediatrico universitario di Zurigo potrebbero aver ritenuto opportuno concedere ulteriore tempo al corpo di Elsa per riprendersi dopo la prima operazione. Come spiega il padre Lorenzo, “la vita di Elsa è appesa a un filo. I medici la stanno curando al meglio“.