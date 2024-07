Terribile lutto per Slash dei Guns N’ Roses e la compagna Meegan Hodges: è morta la figlia Lucy-Bleu Knight. La ragazza aveva solo 25 anni ed è stata trovata senza vita in un’abitazione privata.

Slash dei Guns N’ Roses in lutto: la figlia è morta

Slash, chitarrista dei Guns N’ Roses, ha reso pubblica una notizia che nessuno si aspettava. Lucy-Bleu Knight, figlia della compagna Meegan Hodges, è morta a soli 25 anni. La ragazza, trattata dall’artista come una pargola biologica, è stata ritrovata senza vita in un’abitazione privata di Los Angeles il 19 luglio 2024. Al momento, non si conoscono le cause del decesso.

L’annuncio di Slash dei Guns N’ Roses

Con un post affidato ad Instagram, Slash ha annunciato il terribile lutto che lui e la compagna stanno vivendo. Si legge:

“Era un’artista di talento, una sognatrice appassionata e un’anima affascinante, amabile e dolce. La famiglia chiede il rispetto della privacy, e chiede che la speculazione sui social media sia ridotta al minimo mentre soffre ed elabora questa perdita devastante”.

Il chitarrista dei Guns N’ Roses ha giustamente chiesto un po’ di rispetto per il dolore che stanno vivendo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Slash (@slash)

Chi era Lucy-Bleu Knight

Classe 1998, Lucy-Bleu Knight era la figlia di Meegan Hodges e Mark Knight, figliastra di Samantha Somers Knight e Slash, sorella di Scarlet Knight, sorellastra di London e Cash Hudons. Appassionata di arte e musica, lavorava nella Electric Lady Management, studio di registrazione dedicato a talenti emergenti. Inoltre, era anche tatuatrice, illustratrice e pittrice.