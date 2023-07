Durante il concerto dei Guns N’ Roses a Londra, Axl Rose è caduto sul palco, a causa della leggera pioggia che lo aveva reso bagnato e scivoloso.

Guns N’ Roses: frontman Axl Rose cade durante il concerto

Un passo indietro di troppo su un palco bagnato e scivoloso a causa della pioggia, e Axl Rose, frontman dei Guns N’Roses, è caduto. L’incidente è durato poco perché il cantante si è subito rialzato per continuare il concerto con il brano Bad Obsession, tratto dall’album Use Your Illusion I del 1991. Il piccolo incidente è avvenuto il 30 giugno al BTS Hyde Park di Londra, in occasione di una tappa del World Tour 2023, che prevede anche una tappa italiana al Circo Massimo di Roma il prossimo 8 luglio. Alla fine della performance Axl Rose, affiancato sul palco non solo dagli altri due membri della formazione originaria Duff McKagan e Slash, e dal chitarrista Richard Fotus, dal batterista Frank Ferrer, dal tastierista Dizzy Reed e dalla seconda tastierista Melissa Reese, ha scherzato con il pubblico sulla scivolosità del palco.

Axl Rose, non è la prima caduta

Non è la prima volta che il leader dei Guns N’Roses cade sul palco. Nel 2019, durante l’esecuzione di Knockin’ on Heaven’s Door in un concerto al Caesars Palace di Las Vegas, il cantante aveva fatto qualche passo indietro per poi scivolare e cadere a terra sempre a causa del palco bagnato. Armato di asciugamani, aveva pulito il pavimento mentre il gruppo ha continuato a suonare.