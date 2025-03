Un nuovo inizio per Milly Carlucci

Il panorama televisivo italiano si arricchisce di un nuovo format, Sognando Ballando, che andrà in onda a maggio su Rai1. Questo programma, condotto dalla celebre Milly Carlucci, rappresenta un’evoluzione del fortunato Ballando con le Stelle, ma con una missione ben precisa: scoprire nuovi talenti da inserire nel cast di ballerini professionisti. Dopo la bocciatura di altri progetti, come la seconda edizione de L’AcchiappaTalenti, la Carlucci si prepara a regalare al pubblico un evento di grande spettacolo e intrattenimento.

La formula del successo

Sognando Ballando si svolgerà nello stesso studio di Ballando con le Stelle e vedrà la partecipazione della storica big band di Paolo Belli, insieme a tutti e cinque i giurati del programma originale: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La competizione coinvolgerà dieci coppie di ballerini professionisti, che si sfideranno in una serie di prove, valutate dalla giuria. Questo format promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico, grazie anche alla presenza di ospiti speciali, tra cui alcune delle coppie più iconiche del programma.

Un palco prestigioso

Le puntate di Sognando Ballando saranno trasmesse in diretta dall’Auditorium del Foro Italico a Roma, un luogo simbolo per la cultura e l’intrattenimento italiano. La scenografia sarà simile a quella di Ballando con le Stelle, creando un’atmosfera familiare per i telespettatori. Con quattro puntate previste, il programma si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della danza e del talento. La Carlucci, con la sua esperienza e carisma, è pronta a guidare il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta di nuovi ballerini, promettendo momenti di grande spettacolo e coinvolgimento.