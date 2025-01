Soldini 80, il Pitti Uomo 2025 ha trovato la sua "sneaker" da Oscar

Il Pitti Uomo 2025 di Firenze ha segnato un momento chiave per il calzaturificio Soldini, che ha festeggiato i suoi 80 anni con il lancio della sneaker Soldini 80. Progettata da Matteo Erbicelli Greco in collaborazione con Rossano Soldini, questa calzatura ha immediatamente catturato l’attenzione grazie al suo design innovativo e alla combinazione unica di artigianalità e materiali d’avanguardia. Lo stand, ispirato agli anni d’oro del vinile, ha trasformato la scarpa in una vera e propria protagonista del salone, attirando buyer e giornalisti da tutto il mondo, pronti a testarne la leggerezza e la comodità.

Soldini 80: al Pitti Uomo 2025 una sneaker tra passato e futuro

La Soldini 80 si distingue per il mix tra storia e innovazione. Tessuti mutuati dall’abbigliamento come suede, lana spigata e cashmere incontrano pellami di alta qualità, offrendo una scarpa flessibile e pratica, ma dal design elegante e senza tempo.

“Abbiamo voluto trasferire il concetto del mocassino classico in una sneaker moderna”, spiega Erbicelli Greco, che sottolinea l’importanza della tecnica brevettata europea adottata per garantire comfort e qualità. I modelli, dai nomi evocativi come Akira, Hobbes e Dart, celebrano con stile l’iconica tradizione artigianale italiana.

Anni ’80 e Made in Italy, binomio di successo

Il progetto Soldini 80 è già presente in 280 boutique di alto profilo, tra cui i più prestigiosi store italiani e francesi. Pensata per un target medio-alto, questa calzatura combina design esclusivo e accessibilità economica, con un prezzo di partenza di 179 euro.

“I consumatori cercano autenticità, e noi abbiamo risposto con un prodotto che rispecchia l’eccellenza del Made in Italy“, afferma Rossano Soldini. Tra pellami pregiati e packaging creativo ispirato agli anni ‘80, la Soldini 80 si afferma come un simbolo del saper fare italiano, conquistando buyer e stampa internazionale al Pitti Uomo 2025.