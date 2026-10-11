Il Papa Leone XIV ha comunicato nella recita dell’Angelus, tenutasi il 6 settembre 2026 in Piazza San Pietro, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L’annuncio ha subito innescato una serie di messaggi di solidarietà da parte delle istituzioni italiane e della Chiesa, tutti espressi con un tono di vicinanza spirituale e affetto collettivo.

Le parole di incoraggiamento hanno rapidamente riempito i canali ufficiali, sottolineando la volontà di una nazione intera a stare al fianco del Santo Padre. Questo momento di prova ha rivelato quanto il legame tra Stato e Chiesa possa manifestarsi in gesti concreti di supporto morale.

Messaggi istituzionali dal Governo italiano

Dichiarazione di Giorgia Meloni

La premier ha espresso la propria solidarietà personale e quella dell’intero governo italiano ribadendo che la serenità e la tranquillità con cui il Papa ha parlato nell’Angelus sono fonte di conforto per tutti. “Sono certa che il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto”, ha scritto Meloni, sottolineando la coesione nazionale di fronte alla sfida imminente.

Messaggio di Antonio Tajani

Il vicepremier e ministro degli Esteri ha inviato un augurio di pronta guarigione, scrivendo su X: “Prego per la salute del Papa. Tutti gli italiani si stringono intorno al Santo Padre per affrontare la sfida che lo attende”. Tajani ha aggiunto che le preghiere saranno rivolte al magistero pontificale, evidenziando il ruolo del diplomatico nella difesa del benessere del Pontefice.

Il sostegno della Lega al Santo Padre

Matteo Salvini, alla guida della Lega, ha dichiarato che l’intera famiglia politica del partito si avvicina al Papa con “affetto” e “pensiero” durante questi “giorni delicati”. Il messaggio, diffuso tramite i canali ufficiali del partito, ha ribadito i più sinceri auguri di una “pronta ripresa”, accompagnando il Santo Padre con preghiera e sostegno emotivo.

Il Cei e le Chiese si uniscono in preghiera

Il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha accolto l’invito del Papa alla vicinanza spirituale dichiarando: “Con tutte le Chiese che sono in Italia ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate”. Ha aggiunto che i fedeli affidano il pontefice al Signore e alla Vergine Maria, esprimendo gratitudine per la “semplicità e fiducia” con cui il Papa ha condiviso la sua prova, e ribadendo che “non è solo”.