La prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle ha subito messo alla prova il nuovo duo di giudici. Alberto Matano, noto conduttore di La Vita in Diretta ha preso il posto di Barbara d’Urso, figura centrale dell’ultima stagione, generando una serie di scambi accesi tra i due protagonisti.

Matano assume la giuria e accende le discussioni

Il passaggio di ruolo è stato annunciato dal conduttore stesso, che ha precisato di passare da “principe del tesoretto” a giudice, sottolineando che la sua nuova veste avrebbe portato “un approccio più critico”. Già nella prima esibizione, un tango interpretato da Ornella Muti e Pasquale La Rocca Matano ha rivolto una domanda a Barbara d’Urso sui propri ricordi di una performance simile, scatenando una reazione immediata.

Le prime frecciatine a d’Urso

Matano ha osservato che la sua esperienza precedente con il maestro del tango, Pasquale, gli aveva permesso di cogliere dettagli che, a suo parere, mancavano nella coreografia mostrata. “Prova ad avere più ironia”, ha commentato alzando la voce, insinuando che d’Urso avesse reagito in modo poco scherzoso.

La conduttrice, non volendo lasciarsi intimidire, ha risposto che avrebbe già ballato un tango con Pasquale, ma il giudice ha precisato che si trattava di un paso doble non di un tango vero e proprio.

Il confronto con Simona Ventura e la questione della gelosia

Nel dibattito sono intervenute anche altre personalità del panorama televisivo. Simona Ventura, ex concorrente del 2023, ha insinuato che la critica di d’Urso poteva nascondere una forma di gelosia verso Ornella Muti. Ventura ha poi definito la sua osservazione “una battuta” e ha chiesto di non prendere il commento troppo sul serio. Matano, dal canto suo, ha avvertito che l’atmosfera in giuria stava diventando pesante, salutando l’ironia come “una vecchia amica” ormai assente.

Il “trionfo” di Ornella Muti

Dopo la discussione, Matano ha chiesto al pubblico di applaudire una “lezione di stile” offerta da Ornella Muti durante la performance. La richiesta è stata accolta con uno stupendo applauso, ma ha sollevato molte domande sui social: cosa avesse realmente mostrato Muti? Alcuni commentatori hanno ipotizzato che l’applauso fosse un modo per ridirigere l’attenzione lontano dalle tensioni in studio. Gli esperti di televisione hanno evidenziato come il silenzio di Muti fosse stato interpretato come una dimostrazione di dignità, ma anche come un elemento di spettacolo.

Reazioni di Pasquale La Rocca e il ruolo del maestro

Pasquale La Rocca, maestro di danza dietro la coreografia di Muti, ha commentato con serenità la critica di d’Urso, dichiarando di aver previsto una risposta “inevitabile” dalla sua ex allieva. Ha inoltre ringraziato Matano per aver messo in evidenza l’impegno di Muti, chiedendo un riconoscimento più esplicito sul lavoro svolto. La Rocca ha sottolineato che, nonostante le divergenze di giudizio, la preparazione tecnica è stata “impeccabile”.

Le dichiarazioni finali di d’Urso

Barbara d’Urso, dopo essere stata interrotta più volte, ha risposto alle provocazioni insistendo sul fatto che il suo commento fosse stato frutto di una prospettiva diversa, basata sul suo precedente experience con Pasquale. Ha chiesto al pubblico di non “rovinare un sogno”, suggerendo che la sua intenzione fosse quella di stimolare la discussione e non di screditare la performer. La tensione è rimasta alta, ma la conduzione della puntata è proseguita con altri numeri, lasciando gli spettatori in attesa del prossimo episodio.