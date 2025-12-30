Somalia: La lotta contro il riconoscimento di Israele per il Somaliland

Il recente riconoscimento del Somaliland da parte di Israele ha suscitato forti reazioni nel contesto internazionale, in particolare da parte della Somalia. Il governo somalo ha convocato un incontro d’emergenza presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per esprimere la propria contrarietà a questa decisione, considerata una violazione della sovranità nazionale.

La posizione della Somalia

Durante l’incontro, l’ambasciatore somalo presso l’ONU, Abu Bakr Dahir Osman, ha descritto l’atto di Israele come un aggressione che minaccia non solo l’integrità territoriale della Somalia, ma anche la stabilità dell’intera regione del Corno d’Africa. Osman ha espresso preoccupazione che questo riconoscimento possa essere utilizzato come pretesto per il trasferimento forzato della popolazione palestinese verso il Somaliland.

Le implicazioni geopolitiche

Secondo la Somalia, l’azione di Israele rischia di frammentare ulteriormente il paese e di destabilizzare le relazioni nella regione. La lettera inviata al Consiglio di Sicurezza sottolinea come il riconoscimento del Somaliland possa favorire forze separatiste e mettere in discussione la sicurezza internazionale. Osman ha affermato che è essenziale che gli stati membri respingano fermamente questa iniziativa illegittima.

Le reazioni del Consiglio di Sicurezza

All’incontro d’emergenza, il Consiglio di Sicurezza ha visto la partecipazione di tutti i membri, tranne gli Stati Uniti, che hanno scelto di non condannare il riconoscimento. La vice rappresentante degli USA, Tammy Bruce, ha sostenuto che Israele ha il diritto di stabilire relazioni diplomatiche come qualsiasi altro stato sovrano, evitando però di esprimere una posizione ufficiale riguardo al riconoscimento del Somaliland.

Critiche e sostegno internazionale

Diverse nazioni, tra cui Cina e Regno Unito, hanno stigmatizzato il riconoscimento di Israele, affermando che nessuno stato dovrebbe sostenere forze separatiste all’interno di un altro paese. Il rappresentante cinese, Sun Lei, ha evidenziato che questo tipo di azione non solo mina la sovranità della Somalia, ma crea anche un precedente pericoloso nel contesto delle relazioni internazionali.

La questione di Somaliland e Palestina

Un punto centrale della discussione è stato il confronto tra il riconoscimento di Somaliland e la situazione della Palestina. Bruce ha messo in evidenza che molti paesi, inclusi alcuni membri del Consiglio di Sicurezza, hanno unilateralmente riconosciuto la Palestina senza suscitare reazioni simili. Tuttavia, il rappresentante sloveno ha contestato questa analogia, sottolineando che la Palestina è un territorio occupato, mentre il Somaliland è parte di uno stato membro delle Nazioni Unite.

Le radici storiche del Somaliland

Il Somaliland si è dichiarato indipendente dalla Somalia nel 1991, dopo un periodo di conflitto interno. Nonostante abbia una propria costituzione e una valuta, la sua aspirazione al riconoscimento internazionale non ha ottenuto successo, e la maggior parte dei paesi continua a considerarlo parte della Somalia. Questo contesto storico rende ancora più complessa la situazione attuale.

Il riconoscimento da parte di Israele del Somaliland rappresenta un punto di tensione tra i due paesi e solleva interrogativi sul rispetto della sovranità territoriale e sulle dinamiche geopolitiche nel Corno d’Africa.