Sondaggi politici La7: il 56% vuole che Draghi resti a Palazzo Chigi, cala la fiducia in Conte

La7 ha pubblicato i sondaggi politici relativi alla forza dei leader politici. In testa c’è il presidente Mario Draghi, Giuseppe Conte in calo.

Gli ultimi sondaggi politici pubblicati da La7 sono stati presentati da Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. L’analisi ha riguardato i candidati favoriti dagli italiani per la presidenza della Repubblica e anche la fiducia nei confronti dei politici italiani.

Sondaggi politici La7, le novità

Mario Draghi è il personaggio politico preferito a Palazzo Chigi, numero ovviamente maggiore rispetto alla possibile candidatura al Quirinale. Ghisleri ha parlato di come la maggior parte degli italiani preferisca Draghi come presidente del Consiglio. Cala invece la fiducia nei confronti di Giuseppe Conte. Per quanto concerne il leader politico del Movimento 5 Stelle, invece, c’è da sottolineare una fiducia in calo.

“La fiducia in Giuseppe Conte è scesa, nonostante il Movimento Cinque Stelle abbia guadagnato qualche punto di percentuale, passando dal 15% al 17%.

Ma Conte non è più presidente del Consiglio, ha fatto una scelta politica. La sua fiducia, da oltre il 40%, è scesa al 33%-34%”.

Sondaggi politici La7, l’analisi

Si sta avvicinando ai livelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini” ha commentato Alessandra Ghisleri durante l’analisi sugli scenari politici in Italia. Il calo secondo sarebbe dettato dal fatto che Conte “parli ancora come presidente del Consiglio e non come leader pentastellato“.