Sondaggi politici in Italia: cosa sta cambiando?

In Italia, in un panorama politico sempre frammentato e oggetto di discussioni, i sondaggi politici sono un ottimo modo per misurare e capire cosa pensa l’opinione pubblica, da cosa è influenzata nel bene e nel male.

Anche se il centrodestra rimane in crescita, qualcosa sta lentamente cambiando nel gradimento dei partiti che si sono posti all’opposizione del Governo. Cerchiamo di fare chiarezza sulla situazione a gennaio 2023.

Sondaggi politici: la situazione del centrodestra

Pur con dei minori cambiamenti, il centrodestra rimane in cima alle classifiche di gradimento degli italiani. Secondo Termometro politico, infatti, quasi un elettore su due (44,5%) voterebbe per uno dei tre partiti di centrodestra.

In cima al podio, ancora una volta, c’è Fratelli d’Italia, il partito del premier Giorgia Meloni, che si attesta al 28,8%. Medaglia d’argento alla Lega, che sale e raggiunge l’8,6%. Al terzo posto Forza Italia, sempre in crescita, con il 7,1%. Insomma, il Governo sembra molto stabile.

Sondaggi politici: Movimento 5 Stelle e Pd

Cosa succede nell’opposizione? Il Movimento 5 Stelle, come mostrato dai sondaggi politici, continua la sua lenta ma costante crescita.

Il partito infatti è ormai stabile dietro il centrodestra, al 17,5%, a una grande distanza da Fratelli d’Italia. Il Pd rimane stabile ma indietro, al 16,3%. La forbice con il Movimento 5 Stelle continua ad allargarsi, inesorabile.

Sondaggi politici: il Terzo Polo e gli altri

Ancora un po’ instabile il cosidetto Terzo Polo, formato da Azione e Italia Viva, che perde tre decimali e si ferma all’8%.

Dopo essersi avvicinati alla Lega, i sondaggi politici mostrano come i partiti di Renzi e Calenda se ne riallontanano. Tra gli altri, segnialiamo +Europa al 2,5%, l’Alleanza Verdi e Sinistra al 3,2% e stabile Italexit al 2,4.