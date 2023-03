Lo dice Supermedia-Youtrend: sondaggi politici, tra FdI e Pd ci sono ancora dieci punti di distacco ma non è più il distacco abissale di qualche settimana fa. Nel gradimento degli italiani sta cambiando qualcosa e il partito di Giorgia Meloni “frena” mentre quello di Elly Schlein trova nuovo “grip”. Lo dice il sondaggio Agi-Supermedia/Youtrend effettuato nella settimana del 23 marzo: il Pd ha conquistato un +0,9 per cento ed è al 19,7%.

FdI e Pd , ancora dieci punti di distacco

Lo stesso Barometro politico di Demopolis cita un recupero di 1 milione e 800 voti. Supermedia-Youtrend spiega che il centrodestra perde lo 0,9 per cento, ma con il 45,9 resta quasi 20 punti sopra al centrosinistra attestato al 25,1% ma in crescita. La Lega perde lo 0,7 per cento (8,5) e gli azzurri del Cav sono al 6,6 per cento (-0,4). FdI resta al primo posto e guadagna lo 0,7, ma è al 29,7.

Calano Lega, Forza Italia e Terzo Polo

Poi c’è il Movimento 5 Stelle che perde però lo 0.2% (15,7) e il Terzo Polo che è al 7,3. Guadagna lo 0,4 per cento Verdi/Sinistra (3,2) e cala dello 0,3 + Europa di Riccardo Magi (2,1 per cento). Noi moderati si ferma all’1 per cento (-0,2). Chiudono Italexit di Paragone al 2,1 seguita da Unione Popolare all’1,8 per cento.