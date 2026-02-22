Sondaggio Human Data: come i social raccontano il referendum sulla giustizia

Il nuovo rapporto di Human Data confronta intenzioni di voto, interazioni social e protagonisti della campagna sul referendum del 22 e 23 marzo

A poche settimane dal referendum sulla riforma della giustizia previsto il 22 e 23 marzo, la piattaforma Human Data ha pubblicato il primo rapporto che incrocia dati dai principali social network con indagini demoscopiche. Il documento offre una fotografia dei fattori che potrebbero influenzare le urne: nelle intenzioni di voto il sì mantiene un margine, ma online è il no a dominare il confronto in termini di mobilitazione.

L’analisi combina metriche quantitative e qualitative per spiegare dinamiche e attori del dibattito pubblico. Oltre alle percentuali sulle intenzioni di voto, il rapporto registra volumi di interazione, protagonisti influenti e le ragioni più ricorrenti a sostegno delle due posizioni. Il quadro aiuta a distinguere tra opinione espressa nei sondaggi e mobilitazione effettiva nelle piattaforme digitali.

Il bilancio numerico: intenzioni di voto e interazioni

Il confronto numerico tra sondaggi e attività digitali mostra segnali contrastanti. Secondo Human Data le intenzioni di voto registrano il 53% a favore del sì e il 47% per il no. Il divario si è ridotto rispetto al mese precedente e si è stabilizzato nelle ultime due settimane. Sul fronte digitale, il volume complessivo di interazioni nel periodo analizzato supera i 49,5 milioni, di cui circa 21,7 milioni sono riconducibili al no e 17,7 milioni al sì. Il dato segnala una maggiore capacità del no di generare coinvolgimento online, nonostante il vantaggio nei sondaggi.

Chi parla e quanto pesa online

La distribuzione delle interazioni indica dinamiche diverse tra emittenti e platee. I contenuti contrari alla riforma ottengono più condivisioni e commenti, mentre il sì mantiene un consenso numerico leggermente superiore nei sondaggi. Questa discrepanza suggerisce che la mobilitazione digitale non corrisponda automaticamente alla convertibilità in intenzioni di voto misurate dai rilevamenti tradizionali.

Analisti e osservatori interpretano il maggior coinvolgimento del no come un fattore di amplificazione mediatica. Tale amplificazione può aumentare la visibilità delle posizioni e influire sul dibattito pubblico nei giorni precedenti al voto. Il confronto online potrà incidere sulla mobilitazione degli elettori in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

Human Data rileva l’incidenza dei principali protagonisti della discussione online in vista del referendum. Tra gli opinion leader con il maggior numero di interazioni figura Alessandro Di Battista, sostenitore del no, con oltre 5 milioni di interazioni. Seguono Giovanni Storti, con oltre 2 milioni, e profili favorevoli al sì come Giuseppe Di Palo (avvocato) e gli account di Welcome to favelas, ciascuno con poco più di 1 milione di interazioni. Nella top ten compaiono inoltre Nicola Porro, Emilio Solfrizzi e Andrea Scanzi, con valori che spaziano da oltre 700mila a quasi 400mila interazioni. Questi dati contribuiscono a misurare la visibilità delle posizioni e a valutare il potenziale impatto sulla mobilitazione elettorale.

Argomentazioni principali sui social

Le argomentazioni emerse sui social delineano con chiarezza i due fronti in vista del referendum. I sostenitori della riforma insistono sulla necessità di modificare l’assetto delle carriere e di rafforzare le garanzie processuali. I contrari segnalano rischi di involuzione istituzionale e criticano gli aspetti pratici della proposta.

Chi appoggia la riforma valorizza temi ricorrenti. Circa il 25% delle citazioni favorevoli sottolinea la separazione delle carriere e la terzietà del giudice. Altri argomenti frequenti sono la tutela dell’imputato (20%), la responsabilità del magistrato (18%), la riduzione del potere delle correnti (16%) e la modernizzazione della giustizia (13%).

Il fronte del no concentra la comunicazione su timori concreti. Il tema del controllo politico sul pubblico ministero rappresenta il 31% delle preoccupazioni espresse. Seguono la lettura del voto come strumento di opposizione al governo (21%), dubbi sull’efficacia del sorteggio (17%), l’allontanamento dai bisogni reali (15%) e i costi delle nuove strutture (11%).

Testimonial e menzioni pubbliche

Proseguendo l’analisi del dibattito pubblico, tra le personalità più citate emergono indicazioni chiare sulle posizioni. Nicola Gratteri registra circa 66.000 menzioni; Alessandro Barbero circa 53.000; Marco Travaglio circa 24.000. I tre sono indicati prevalentemente come testimonial del no. Seguono Nicolò Zanon, associato al sì con circa 18.000 menzioni, e Augusto Barbera, anch’egli favorevole, con circa 16.500 menzioni. Carlo Lucarelli figura tra i contrari con circa 13.000 menzioni. Altri accademici e giornalisti completano il panorama delle influenze sul dibattito.

Contesto politico e percezione dei leader

La concentrazione di menzioni attorno a figure pubbliche polarizza la discussione. Le affiliazioni dichiarate dei testimonial contribuiscono a definire narrazioni nette attorno alla riforma. Questo assetto rende più evidente la distinzione tra argomentazioni giuridiche e messaggi di opinione pubblica.

Il rapporto fornisce un quadro aggiornato del panorama partitico e delle valutazioni sui leader, confermando la netta distanza tra i principali schieramenti. Fratelli d’Italia è indicato al 28,1% delle intenzioni di voto, seguito dal Partito Democratico al 21,5% e dal Movimento 5 Stelle al 12,7%. Rilevazioni aggiuntive segnalano Forza Italia al 9,8% e la Lega al 7,8%, mentre formazioni minori oscillano tra l’1,5% e il 5,8%.

La popolarità personale evidenzia una stabilità relativa. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mantiene un indice di gradimento intorno al 44,5%, mentre la fiducia nel governo si attesta al 43,4%. Tra gli altri leader Antonio Tajani registra il 33,1%, Giuseppe Conte il 30,3%, Elly Schlein il 28,7% e Matteo Salvini il 26,2%.

Strategie comunicative e dinamiche di mobilitazione

Secondo gli analisti che hanno contribuito al rapporto, la differenza principale tra gli schieramenti riguarda la strategia di comunicazione. Il fronte del sì privilegia l’enfatizzazione dei benefici della riforma e la confutazione delle obiezioni, talvolta con toni ironici. Il fronte del no sceglie messaggi ad alto impatto emotivo e allarmistico, che generano maggiore interazione sulla rete.

Gli autori osservano che il volume e la visibilità superiori del no sui social non si traducono automaticamente in vantaggio nei sondaggi aggregati. Per aumentare la mobilitazione a favore del sì è invece necessaria una presenza più incisiva di figure politiche di primo piano. Solo così, secondo il rapporto, il consenso digitale potrebbe essere convertito in voto effettivo alle urne.

Solo così il consenso digitale potrebbe tradursi in voto effettivo alle urne. Il primo rapporto di Human Data descrive una campagna referendaria caratterizzata da due fronti distinti. Il fronte del sì mantiene un lieve vantaggio nelle intenzioni di voto. Il fronte del no domina la conversazione sui social network. Il risultato resta quindi incerto e pone l’accento sulla rilevanza della fase comunicativa prevista per il 22 e 23 marzo. Gli analisti sottolineano che la capacità di convertire mobilitazione digitale in presenze ai seggi sarà il fattore determinante dello sviluppo elettorale nei prossimi giorni.