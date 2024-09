Sonia Bruganelli ha condiviso una cena piena d'amore con Angelo Madonia e un risveglio "particolare". Ha esclamato: "Sto andando a danzare".

Sonia Bruganelli, nota autrice televisiva, si prepara a diventare una delle danzatrici del programma "Ballando con le Stelle", che inizierà il 28 settembre. Nonostante non siano ancora note le coppie di ballo, è sicuro che non danzerà con il suo compagno, Angelo Madonia. Sonia ha condiviso un momento simpatico con il suo cane, Beppe, su Instagram, dove ha spiegato che si devono svegliare presto per le sue prove di ballo. Recentemente, ha mostrato un momento romantico con Angelo durante una cena documentata sui social media. La loro relazione rimane solida e piacevole nonostante le nuove imprese di Sonia.