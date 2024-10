Sonia Bruganelli ha di nuovo affrontato la discussione con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto avvenuta nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Dopo un primo episodio tranquillo, Bruganelli ha replicato con fermezza alle osservazioni della giuria, un confronto che ha scatenato reazioni intense anche tra il pubblico presente.

In un’intervista a La Vita in Diretta, la produttrice ed ex consorte di Paolo Bonolis ha rivelato cosa l’ha messa in ansia durante il programma, spiegando di aver sofferto un infortunio che ha influito sul suo comportamento. «Mi sono fratturata una costola mentre ballavo». Ospite del talk show condotto da Alberto Matano, Sonia ha chiarito che il fastidio evidenziato durante il confronto con i giudici era amplificato dal dolore che stava avvertendo. «Quando abbiamo eseguito l’ultima giravolta, ho realizzato che il dolore era serio. Mi sono dovuta sdraiare perché stavo per svenire», ha raccontato, scusandosi per il suo atteggiamento: «Ero in uno stato d’animo teso e mi aspettavo le critiche».

Focalizzando le sue lamentele su Selvaggia Lucarelli

Bruganelli ha sottolineato come quest’ultima, durante la valutazione della sua performance, avesse commentato che sembrava «piccolissima» sul palco. Sonia ha interpretato queste parole come un’umiliazione gratuita: «Quello che mi ha infastidito è stata l’osservazione di una persona intelligente come Selvaggia. Ha deriso la mia esibizione, e non l’ho tollerato». Ha aggiunto che le parole di Lucarelli l’hanno colpita particolarmente, pensando alla sua famiglia: «Ho una figlia di 16 anni ed è stata questa la ragione per cui ho perso completamente la calma».

Alberto Matano ha preso le difese di Selvaggia Lucarelli

Affermando che il suo intervento non mirasse a sminuire qualcuno, bensì a fornire una visione chiara della situazione. D’altro canto, Sonia Bruganelli ha ribadito il suo pensiero, facendo notare come la sua carriera l’abbia spesso presentata come una persona severa e poco affettuosa. Questo è un atteggiamento che ha accettato anche in altre situazioni televisive, come nel caso del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Lucarelli, famosa giornalista e membro della giuria di Ballando con le Stelle, ha risposto prontamente a Bruganelli. Attraverso un tweet indirizzato a Giuseppe Candela, che aveva condiviso un video in cui Bruganelli esprimeva il suo dispiacere per le parole della giurata, Lucarelli ha risposto con la sua tipica ironia: «Toccherà dare 10 a tutti quelli con prole». Si attende ora la prossima puntata del talent show per scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi fra Lucarelli e Bruganelli.