Sonia Bruganelli è stata invitata da Alberto Matano a “La vita in diretta”, dove ha nuovamente affrontato alcuni giudici di “Ballando con le Stelle”, tra cui Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, la quale ha usato toni piuttosto critici. Durante l’ultima puntata, l’ex consorte di Bonolis ha condiviso la sua esperienza riguardo alla difficile separazione da Paolo Bonolis, evidenziando il cambiamento nel comportamento delle persone attorno a lei che «non mi lasciano vivere serenamente». Ha spiegato che in passato, anche se non appariva al meglio, era accettata perché «era la moglie di…».

Fabio Canino e la partecipazione a “Ballando”

Fabio Canino ha voluto chiarire il suo punto di vista, dicendo: «Non intendevo dire che lei era invidiata per la sua situazione economica. Mi interessa sapere perché ha scelto di partecipare a “Ballando”, e non penso che lo abbia fatto per i soldi, visto che non ne ha bisogno. Ho avuto l’impressione che potesse rimpiangere la sua decisione». La risposta di Bruganelli non si è fatta attendere: «No, non mi sono mai pentita. Tuttavia, ho sottovalutato come sono stata percepita nel corso degli anni».

La difesa di Sonia da parte di Alba Parietti

In difesa di Sonia è intervenuta Alba Parietti, storica avversaria di Selvaggia Lucarelli, affermando: «Sonia ha semplicemente raccontato la sua vita ed è stata criticata per questo». Bruganelli ha replicato a Lucarelli, che l’aveva accusata di essere troppo dura mentre ricopriva il ruolo di opinionista al Grande Fratello: «Voglio solo poter mostrare la mia vera personalità». Parietti ha concluso sostenendo: «Ha ragione. Le donne che si separano da uomini di rilievo ricevono trattamenti diversi da quando sono single. Cosa deve fare? Sta esprimendo la sua verità».