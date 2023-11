Home > Video > Sono stata fermata ai controlli Sono stata fermata ai controlli

"Ho una domanda per chi lavora ai controlli dell'aeroporto'' la tiktok @shaeybhrm, in un video pubblicato sul suo profilo social, si domanda del perchè viene sempre fermata ai controlli. Con risate ironiche racconta le richieste strane che gli hanno posto i controllori come "fammi vedere i piedi'', le hanno rotto anche la valigia e stava rischiano di perdere l'aereo che doveva portarla dalla Svizzera in Italia. Voi cosa avreste fatto?