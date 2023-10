Home > Video > ''Sono stata quasi stuprata'' ''Sono stata quasi stuprata''

''Sono quasi stata stuprata'' Maggie @itsnotmaggie si mostra in lacrime sul proprio social di tiktok per raccontare a chi la segue quello che le è successo in centro a Milano. ''Mi ha salvato un angelo'' è cosi che chiama il taxista che l'ha fatta salire rapidamente sul taxi. Con questo video la ragazza ha cercato di far arrivare il messaggio a più persone per far capire dove è arrivato il mondo