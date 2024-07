La Regione Campania, in occasione del 90esimo compleanno di Sophia Loren, stanza 450 mila euro per finanziare una serie di eventi che andranno in scena in alcune delle città più grandi del mondo.

Sophia Loren: l’omaggio della Regione Campania per il suo 90esimo compleanno

Il prossimo 20 settembre, Sophia Loren spegnerà 90 candeline. In occasione di questa importante ricorrenza, la Regione Campania ha deciso di fare un omaggio ad un’attrice che, pur non essendo nata a Napoli, ha sempre avuto un legame enorme con la città ai piedi del Vesuvio. Fin dalla giovinezza, infatti, l’interprete ha stabilito la sua residenza a Pozzuoli e nel 2016 ha ricevuto la cittadinanza onoraria.

Regione Campania: 450 mila euro per Sophia Loren

La Regione Campania, con la delibera 51 del 15 luglio 2024, ha annunciato che verranno stanziati massimo 450mila euro per finanziare una serie di eventi dedicati a Sophia Loren. Celebrazioni, pubblicazioni e rassegne andranno in scena in alcune delle città più grandi del mondo in prossimità del 90esimo compleanno dell’attrice.

L’annuncio della Regione Campania

Sulla delibera della Regione Campania si legge:

“Il compimento dei novanta anni di Sophia Loren, la diva italiana più famosa al mondo e simbolo internazionale del nostro territorio, sarà occasione per celebrazioni, pubblicazioni e rassegne in molte grandi città del mondo e rappresenta per il territorio campano una importante vetrina per celebrare e rendere omaggio al talento, alla bellezza e alla professionalità nel settore audiovisivo, culturale e turistico della Regione Campania”.

Il progetto in onore della Loren verrà realizzato da una coalizione formata da: Direzione Generale per le Politiche culturali e Turismo, Fondazione Campania dei Festival e Fondazione Film Commission Regione Campania.