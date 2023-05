Poche donne del cinema italiano di una volta conservano ancora la stessa stima e lo stesso amore da parte del pubblico come Sophia Loren, che ha deciso ormai ufficialmente di abbandonare le scene. Ecco le motivazioni dietro la decisione.

Ecco spiegate le ragioni dietro l’addio alle scene dell’inimitabile diva del cinema, Sophia Loren

Iconica, talentuosa e senza tempo. Sophia Loren ha scritto pagine indelebili del cinema e della cultura italiana in generale. Da un po’ di tempo però ha deciso di abbandonare le luci dei riflettori e di rifiutare la partecipazione a diversi eventi di fama mondiale. Come mai? Le ragioni sembrerebbero molteplici.

Vincitrice dell’Oscar come miglior attrice protagonista per il film “La ciociara” di Vittorio De Sica, prima italiana nella storia a riuscirci, qualcuno aveva ipotizzato che il suo allontanamento dai riflettori fosse imputabile a diversi problemi di salute, ma la realtà sembrerebbe un’altra.

Sophia Loren ha deciso di abbandonare l’Italia, e sebbene in alcune interviste abbia ammesso di avvertire la mancanza del mondo del cinema, l’attrice oggi preferisce tenersi alla larga dall’attenzione dei media, a volte asfissiante, e di proteggere la sua privacy.

Nonostante la sua ultima apparizione sul grande schermo sia datata 2020, quando recitò da protagonista nel film “La vita davanti a sé“, diretto dal figlio Edoardo Ponti (ruolo per cui vinse un David di Donatello), Sophia Loren ancora oggi è un modello e un’ispirazione per tantissime attrici, italiane e non solo, che sperano un giorno di raccogliere almeno un briciolo del suo successo.